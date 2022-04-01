《社内相亲》金旻奎最难忘的台词让大家惊呼！最近开心的事？薛仁雅：「和车成勋的床戏结束了」

几乎每部在 Netflix 上架的韩剧，主要演员都会去玩叠叠乐并回答问题，最新预告是《社内相亲》的四位（安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅）主演啦！

先公开影片中，问到「最难忘的台词是？」薛仁雅说：「不然的话，我要越线了。」金旻奎则说：「绝对不会让你忘记。」他一讲完，薛仁雅和金世正马上大声尖叫，大家...应该记得这是在哪段吧 XD 而金世正的问题是「现实中，你会和哪个角色相亲？」她回答：「当然是和映书！」安孝燮：「我以为你只有两个选择呢！」金世正也改回答：「当然是要和泰武相亲啊～」



「最近开心的事？」薛仁雅直说：「和车成勋的床戏结束了！这对我们来说真的是件开心的事，因为身材管理结束了。」金旻奎：「菜单调整结束了，终於可以吃想吃的了。」而金旻奎还模仿申金熙的台词「左边是Samantha、右边是Rachel」，不过...这经典的场面，他竟然不知道在说什么，知道是胸部后，还大声地笑了。



完整版影片将会在明日（2日）於 YouTube「The Swoon」频道公开，大家可以期待一下啦！

另外，《社内相亲》第11集预告中，姜泰武意外出车祸，申夏莉即将被辞退？姜泰武跟申夏莉的家人的见面似乎不是很顺利，爷爷不知对著谁说了一句：「你辞职，离开吧！」而《社内相亲》也将在下周播出大结局，期待收视可以再创新高，想看四位主演一起唱歌啊！



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