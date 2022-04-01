超荒唐～李光洙受邀《GYM鍾國》幫金鍾國摺內褲，聊《Running Man》說要和金軟景來場髒話PK

金鍾國YouTube頻道《GYM鍾國》昨日更新了一支影片「長頸鹿入虎穴」，邀請了心愛的弟弟李光洙作為嘉賓，兩人是自李光洙由《Running Man》下車之後久違在螢幕前同框（電話連線倒是好幾次了）。

李光洙提起自己一直很想上《GYM鍾國》，金鍾國卻說：「我沒有很想找你。」李光洙無言了一陣便提起受邀的過程，金鍾國不僅前一晚才邀請還半強迫他：「如果要拍戲就去片場找你。」「（李光洙搬家家裡正亂）那拍出來效果更好。」李光洙委屈的說：「怎麼會有那麼隨心所欲的人？怎麼能沒有壓力！」



更搞笑的是，最後選擇在金鍾國家裡錄影，金鍾國卻沒有整理環境，理直氣壯的說本來就有「整理衣服脫口秀」環節。兩人開始邊摺衣服邊聊天，李光洙連金鍾國的內褲、襪子都幫忙摺了。摺衣服的過程中還有人按電鈴，讓李光洙很是吃驚呢！不是在錄影中嗎XD



兄弟倆同框當然要講到《Running Man》了，金鍾國問他對「沒有李光洙就不想看了」類似留言的感受如何，李光洙想都沒想就回應：「那是我留的。」接著解釋說自己對這種發言並不會感到失落，只是想結束這話題才開玩笑是自己留言的。



然而，李光洙坦言：「說實話如果有我肯定更有趣，怎麼不會呢？」他舉例金軟景出演那幾集，表示很想和她一起上節目，旁邊金鍾國出鬼主意要他倆「髒話PK」、「看嘴型猜髒話」，李光洙一概接受。



後續提及《Running Man》與《玩什麼好呢？》心結（‎詳情見此‎），金鍾國力邀李光洙：「如果之後跟《玩什麼好呢？》合作的話，你是不是要以傭兵身分登場呢？」也邀請李光洙未來在《GYM鍾國》回顧《Running Man》的新內容裡也要登場。



觀眾們就小小期待一下兩位再次同框吧！當然也希望李光洙再回到《Running Man》！

《GYM鍾國》「長頸鹿入虎穴」完整影片：



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