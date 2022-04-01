超荒唐～李光洙受邀《GYM钟国》帮金钟国摺内裤，聊《Running Man》说要和金软景来场脏话PK

金钟国YouTube频道《GYM钟国》昨日更新了一支影片「长颈鹿入虎穴」，邀请了心爱的弟弟李光洙作为嘉宾，两人是自李光洙由《Running Man》下车之后久违在萤幕前同框（电话连线倒是好几次了）。

李光洙提起自己一直很想上《GYM钟国》，金钟国却说：「我没有很想找你。」李光洙无言了一阵便提起受邀的过程，金钟国不仅前一晚才邀请还半强迫他：「如果要拍戏就去片场找你。」「（李光洙搬家家里正乱）那拍出来效果更好。」李光洙委屈的说：「怎么会有那么随心所欲的人？怎么能没有压力！」



更搞笑的是，最后选择在金钟国家里录影，金钟国却没有整理环境，理直气壮的说本来就有「整理衣服脱口秀」环节。两人开始边摺衣服边聊天，李光洙连金钟国的内裤、袜子都帮忙摺了。摺衣服的过程中还有人按电铃，让李光洙很是吃惊呢！不是在录影中吗XD



兄弟俩同框当然要讲到《Running Man》了，金钟国问他对「没有李光洙就不想看了」类似留言的感受如何，李光洙想都没想就回应：「那是我留的。」接著解释说自己对这种发言并不会感到失落，只是想结束这话题才开玩笑是自己留言的。



然而，李光洙坦言：「说实话如果有我肯定更有趣，怎么不会呢？」他举例金软景出演那几集，表示很想和她一起上节目，旁边金钟国出鬼主意要他俩「脏话PK」、「看嘴型猜脏话」，李光洙一概接受。



后续提及《Running Man》与《玩什么好呢？》心结（‎详情见此‎），金钟国力邀李光洙：「如果之后跟《玩什么好呢？》合作的话，你是不是要以佣兵身分登场呢？」也邀请李光洙未来在《GYM钟国》回顾《Running Man》的新内容里也要登场。



观众们就小小期待一下两位再次同框吧！当然也希望李光洙再回到《Running Man》！

《GYM钟国》「长颈鹿入虎穴」完整影片：



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