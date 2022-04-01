MAMAMOO華莎自信之下也有傷痛！被罵「想靠脫成名」，首次告白心聲：我是那麼的不幸

憑藉一己之力改變大眾審美的MAMAMOO華莎曾經因為被罵太醜，差點就退圈了。

在K-POP圈，華莎的長相絕對屬於另類，並不是民眾們偏愛的纖瘦嬌小身材，更沒有白皙的皮膚，不裝可愛，走的是自信陽光女生的路線。 健康的小麥膚色，緊實的肉大腿是她的招牌，出道這些年來，她卻一步步改變了大眾審美，走出了自己的獨特風格。 就連穿衣打扮也和其他女愛豆大不同，不懼任何流言，想穿什麼就穿什麼，敢穿敢露，大膽程度媲美歐美女星。



最近MAMAMOO的紀錄片在韓國公開，華莎就坦露了自己出道以來的真實想法，自爆曾經因為外貌不被大眾接受而情緒跌至谷底。其實早在2019年時，華莎就因為外貌被罵過，有人詆毀她「打算靠脫成名」，無數如刀子般扎人心肺的留言讓華莎十分痛苦。紀錄片中華莎更是首次告白：「我覺得自己太不幸了，音樂是我的全部，當時傷心到都不想再做音樂了，有時候甚至會想是不是只有我死了才能結束這樣的狀況。我也很矛盾，比起像個傻子一樣活著，是不是當個壞人活著更痛快？這也許不是我一個人的苦惱，應該很多人都這樣想過吧。」



對於華莎的流言蜚語，大前輩李孝利也有話說，她倆曾經因為企劃團「退錢遠征隊」而熟識。李孝利提到華莎「不穿內衣」的爭議，表示：「她並不是故意這麼做的人。」力挺華莎為人踏實，並非為了紅而故意製造話題。



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