《二十五，二十一》隱藏的彩蛋：處處藏著細節！居然還和《請輸入檢索詞WWW》夢幻聯動了～

每一位追劇的觀眾都是細節狂魔！

《二十五，二十一》還剩最後兩集就要結束了，14集的爆炸劇情播出后讓男女主角白易辰（南柱赫 飾）、羅希度（金泰梨 飾）的感情走向依舊不明朗。 兩個人到底是HE還是BE，一直都是網友猜測與討論的焦點，每一位觀眾心中都有不同的答案。今天我們暫且不提令人心煩的大結局，小編想要說一說劇中的彩蛋，不知道你們發現了沒有！

1. 導演兩部作品的夢幻聯動

《二十五，二十一》的導演是鄭智賢，他的前一部作品是《你是我的春天》，記憶力超好的觀眾們發現前部作品中的桌面刻字出現了「易辰愛希度」的字樣，沒想到早在去年導演就埋下了新劇的伏筆。



2. 希度的工作室名？

2021年成人版希度開了一家個人工作室，名字就要「2521」，剛好是劇名《二十五，二十一》的阿拉伯數，導演和編劇的小心思藏在了劇裡。



3. 白易辰的狗狗是？

易辰還是實習記者時曾經去寵物美容院採訪，為了讓狗狗們安靜，竟嘗試用人類語言溝通，好在狗狗們都很聽話。被易辰抱在懷裡的狗狗被觀眾們指出很有可能就是他本人養兩隻貴賓犬之一，名叫「秋天」。



4. 白易辰的樂隊名是？

這部劇中不僅導演會玩聯動，編劇也超會。易辰透露他曾經組過一個叫「密林王子 」的樂團，在權度恩編劇的前部作品《請輸入檢索詞WWW》中，男主朴模建（張基龍 飾）的音樂公司叫「密林sound」，都是「密林」哦。加入易辰不當記者的話，可以考慮簽約「密林Sound」，這個聯動真的太強了！



5. 替身工具人南柱赫

南柱赫怎麼這麼愛當替身呢？ 在他主演的前部作品《Start-Up》中，就被男二（金宣虎 飾）拉去當筆友替身。這次又被女二高宥琳拉去當網友替身，兩次替身都遇到了命中註定的女孩，只能說南柱赫的運氣太棒了。



各位觀眾們，你們還發現什麼彩蛋了嗎？

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