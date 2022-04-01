MAMAMOO华莎自信之下也有伤痛！被骂「想靠脱成名」，首次告白心声：我是那么的不幸

凭藉一己之力改变大众审美的MAMAMOO华莎曾经因为被骂太丑，差点就退圈了。

在K-POP圈，华莎的长相绝对属於另类，并不是民众们偏爱的纤瘦娇小身材，更没有白皙的皮肤，不装可爱，走的是自信阳光女生的路线。 健康的小麦肤色，紧实的肉大腿是她的招牌，出道这些年来，她却一步步改变了大众审美，走出了自己的独特风格。 就连穿衣打扮也和其他女爱豆大不同，不惧任何流言，想穿什么就穿什么，敢穿敢露，大胆程度媲美欧美女星。



最近MAMAMOO的纪录片在韩国公开，华莎就坦露了自己出道以来的真实想法，自爆曾经因为外貌不被大众接受而情绪跌至谷底。其实早在2019年时，华莎就因为外貌被骂过，有人诋毁她「打算靠脱成名」，无数如刀子般扎人心肺的留言让华莎十分痛苦。纪录片中华莎更是首次告白：「我觉得自己太不幸了，音乐是我的全部，当时伤心到都不想再做音乐了，有时候甚至会想是不是只有我死了才能结束这样的状况。我也很矛盾，比起像个傻子一样活著，是不是当个坏人活著更痛快？这也许不是我一个人的苦恼，应该很多人都这样想过吧。」



对於华莎的流言蜚语，大前辈李孝利也有话说，她俩曾经因为企划团「退钱远征队」而熟识。李孝利提到华莎「不穿内衣」的争议，表示：「她并不是故意这么做的人。」力挺华莎为人踏实，并非为了红而故意制造话题。



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