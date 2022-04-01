《二十五，二十一》隐藏的彩蛋：处处藏著细节！居然还和《请输入检索词WWW》梦幻联动了～

每一位追剧的观众都是细节狂魔！

《二十五，二十一》还剩最后两集就要结束了，14集的爆炸剧情播出后让男女主角白易辰（南柱赫 饰）、罗希度（金泰梨 饰）的感情走向依旧不明朗。 两个人到底是HE还是BE，一直都是网友猜测与讨论的焦点，每一位观众心中都有不同的答案。今天我们暂且不提令人心烦的大结局，小编想要说一说剧中的彩蛋，不知道你们发现了没有！

1. 导演两部作品的梦幻联动

《二十五，二十一》的导演是郑智贤，他的前一部作品是《你是我的春天》，记忆力超好的观众们发现前部作品中的桌面刻字出现了「易辰爱希度」的字样，没想到早在去年导演就埋下了新剧的伏笔。



2. 希度的工作室名？

2021年成人版希度开了一家个人工作室，名字就要「2521」，刚好是剧名《二十五，二十一》的阿拉伯数，导演和编剧的小心思藏在了剧里。



3. 白易辰的狗狗是？

易辰还是实习记者时曾经去宠物美容院采访，为了让狗狗们安静，竟尝试用人类语言沟通，好在狗狗们都很听话。被易辰抱在怀里的狗狗被观众们指出很有可能就是他本人养两只贵宾犬之一，名叫「秋天」。



4. 白易辰的乐队名是？

这部剧中不仅导演会玩联动，编剧也超会。易辰透露他曾经组过一个叫「密林王子 」的乐团，在权度恩编剧的前部作品《请输入检索词WWW》中，男主朴模建（张基龙 饰）的音乐公司叫「密林sound」，都是「密林」哦。加入易辰不当记者的话，可以考虑签约「密林Sound」，这个联动真的太强了！



5. 替身工具人南柱赫

南柱赫怎么这么爱当替身呢？ 在他主演的前部作品《Start-Up》中，就被男二（金宣虎 饰）拉去当笔友替身。这次又被女二高宥琳拉去当网友替身，两次替身都遇到了命中注定的女孩，只能说南柱赫的运气太棒了。



各位观众们，你们还发现什么彩蛋了吗？

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