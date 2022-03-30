藝人難當～BLACKPINK Rosé沒能及時祝Lisa生日快樂被「嘔吐emoji」洗版！海外粉絲群嘲：虛偽的朋友

女團BLACKPINK成員Rosé因為沒有及時發消息為Lisa慶祝生日，而遭到Lisa粉絲的惡意留言。

3月27日是Lisa的生日，Rosé的個人SNS遭到疑似是Lisa海外粉絲们的惡意洗版，大部分用英文寫下的留言都是在指責她：「Fake Friend虛偽的朋友」、「為什麼不祝賀Lisa生日快樂？ 你們不是好朋友嗎」、「你怎麼能忘記Lisa的生日呢」等，還有數不清的嘔吐與狗屎表情包。



Rosé真的忘記為Lisa送上生日祝福了嗎？ 並非如此，事實上當時Rosé因工作身處美國，因時差才沒能及時送出祝福。

而在美國時間27日時，Rosé通過IG Story發佈了祝福Lisa生日的動態，照片則是她和忙內一起出鏡的樣子，兩人或面對面趴在長椅上，或互相依偎著靠在床（沙發）上，一看姐妹倆感情就非常好。 即使是這樣，批評Rosé的留言也沒有停止，這時就有不少網友開始心疼Rosé，表示「說不定人家私下已經祝福過了，只是當時沒有公開在SNS上而已」、「就算不發祝福資訊又有什麼錯」、「藝人真難當」等。於是，又有不少Rosé的粉絲要求辱駡Rosé的Lisa粉絲出來道歉，雙方粉絲也拉開了罵戰，一發不可收拾。



作為隊友的Rosé和Lisa私下關係很不錯，Lisa SOLO當時，Rosé就曾送咖啡車去對方拍攝MV的現場，兩人的IG裡也有不少合影。反倒是部分唯粉們（是指在某一真人偶像團體中只喜歡某一個成員，對其他成員則僅是路人）偏偏要發出不和諧聲音，這種情況下最大的「受害者」只會是BLACKPINK。



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