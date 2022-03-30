艺人难当～BLACKPINK Rosé没能及时祝Lisa生日快乐被「呕吐emoji」洗版！海外粉丝群嘲：虚伪的朋友

女团BLACKPINK成员Rosé因为没有及时发消息为Lisa庆祝生日，而遭到Lisa粉丝的恶意留言。

3月27日是Lisa的生日，Rosé的个人SNS遭到疑似是Lisa海外粉丝们的恶意洗版，大部分用英文写下的留言都是在指责她：「Fake Friend虚伪的朋友」、「为什么不祝贺Lisa生日快乐？ 你们不是好朋友吗」、「你怎么能忘记Lisa的生日呢」等，还有数不清的呕吐与狗屎表情包。



Rosé真的忘记为Lisa送上生日祝福了吗？ 并非如此，事实上当时Rosé因工作身处美国，因时差才没能及时送出祝福。

而在美国时间27日时，Rosé通过IG Story发布了祝福Lisa生日的动态，照片则是她和忙内一起出镜的样子，两人或面对面趴在长椅上，或互相依偎著靠在床（沙发）上，一看姐妹俩感情就非常好。 即使是这样，批评Rosé的留言也没有停止，这时就有不少网友开始心疼Rosé，表示「说不定人家私下已经祝福过了，只是当时没有公开在SNS上而已」、「就算不发祝福资讯又有什么错」、「艺人真难当」等。於是，又有不少Rosé的粉丝要求辱駡Rosé的Lisa粉丝出来道歉，双方粉丝也拉开了骂战，一发不可收拾。



作为队友的Rosé和Lisa私下关系很不错，Lisa SOLO当时，Rosé就曾送咖啡车去对方拍摄MV的现场，两人的IG里也有不少合影。反倒是部分唯粉们（是指在某一真人偶像团体中只喜欢某一个成员，对其他成员则仅是路人）偏偏要发出不和谐声音，这种情况下最大的「受害者」只会是BLACKPINK。



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