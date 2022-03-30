《社內相親》下週大結局！EP.10會長爺爺出面迎來衝擊結尾，社長&夏莉一直擔心的事情還是發生了

一路追《社內相親》到現在，他最大的優點就是…任何誤會跟問題都能在10分鐘內解決，希望下一集也能順順利利，不要虐觀眾太久啊～！

（雷）SBS《社內相親》昨晚播出的第10集收視率維持最高成績，全國11.6%、首都圈12.1%、最高瞬間達到13.2%，持續的好口碑，很有機會在下週大結局再創新紀錄。



上一集說到爺爺姜會長（李德華 飾）意外撞見在街邊氣氛曖昧的姜泰武（安孝燮 飾）社長與申夏莉（金世正 飾），幸好下一秒3位同事即時出現，表明幾人是部門聚餐，秘密戀愛中的小情侶危機才得以解除。



陳映書（薛仁雅 飾）與夏莉跟蹤車成勳（金旻奎 飾）和泰武到達育幼院，得知了成勳從小被泰武父母領養的身世，再加上育幼院媽媽對映書說了很多成勳的事，更加了解成勳的映書也解開了誤會，兩人再次回歸親密關係～！



另一邊散步的泰武和夏莉也甜蜜擁抱，夏莉：「被別人看到的話怎麼辦？」泰武：「那又怎樣？我只是在抱我的女友。」、「好想快點把我們的關係公諸於世。」

之後，泰武為了換下被用髒的衣服來到夏莉家，父母卻提早回來了，在映書的提示下泰武順利躲藏，最終全身而退，卻還是被夏莉弟弟申夏民（崔秉燦 飾）發現了兩人的關係，夏民得知泰武身份後親切的喚了好幾聲「姐夫」，泰武原本鬱悶的心情也瞬間開朗，笑著離開。



▼逃離夏莉家大作戰片段！



之後的下雨天的約會也是非常暖心的一段，夏莉在得知泰武的陰霾後，選擇用各種貼心的方式讓泰武不用直接面對雨天，即時為他撐傘（剛好是謊言中的小黃傘~），為了不淋雨帶他坐地鐵，雨停了就去吃炸物煎餅，用各種美好的小細節來帶給泰武更棒的回憶，泰武也察覺到夏莉的心意，一股暖意流動在兩人之間。



最終，爺爺約見了夏莉，他已經知道了申夏莉就是申金熙，也知道她和泰武的關係，爺爺告訴夏莉：「妳以後別再跟泰武見面了，要是做出會讓人誤會的舉動，可是一點好處都沒有。」下一秒就接到了泰武出車禍的消息，泰武在趕來這場面的路上，發生了意外事故。



▼EP.11的預告中，泰武意外出車禍，夏莉即將被辭退？部門也迎來危機，腳踏兩條船又是怎麼回事？泰武跟夏莉家長的見面似乎不是很順利，爺爺不知對著誰說了一句：「你辭職，離開吧！」雖然看預告不是10分鐘能解決的問題XD，但還是很期待下週的結局。



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