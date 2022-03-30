《社内相亲》下周大结局！EP.10会长爷爷出面迎来冲击结尾，社长&夏莉一直担心的事情还是发生了

一路追《社内相亲》到现在，他最大的优点就是…任何误会跟问题都能在10分钟内解决，希望下一集也能顺顺利利，不要虐观众太久啊～！

（雷）SBS《社内相亲》昨晚播出的第10集收视率维持最高成绩，全国11.6%、首都圈12.1%、最高瞬间达到13.2%，持续的好口碑，很有机会在下周大结局再创新纪录。



上一集说到爷爷姜会长（李德华 饰）意外撞见在街边气氛暧昧的姜泰武（安孝燮 饰）社长与申夏莉（金世正 饰），幸好下一秒3位同事即时出现，表明几人是部门聚餐，秘密恋爱中的小情侣危机才得以解除。



陈映书（薛仁雅 饰）与夏莉跟踪车成勋（金旻奎 饰）和泰武到达育幼院，得知了成勋从小被泰武父母领养的身世，再加上育幼院妈妈对映书说了很多成勋的事，更加了解成勋的映书也解开了误会，两人再次回归亲密关系～！



另一边散步的泰武和夏莉也甜蜜拥抱，夏莉：「被别人看到的话怎么办？」泰武：「那又怎样？我只是在抱我的女友。」、「好想快点把我们的关系公诸於世。」

之后，泰武为了换下被用脏的衣服来到夏莉家，父母却提早回来了，在映书的提示下泰武顺利躲藏，最终全身而退，却还是被夏莉弟弟申夏民（崔秉灿 饰）发现了两人的关系，夏民得知泰武身份后亲切的唤了好几声「姐夫」，泰武原本郁闷的心情也瞬间开朗，笑著离开。



▼逃离夏莉家大作战片段！



之后的下雨天的约会也是非常暖心的一段，夏莉在得知泰武的阴霾后，选择用各种贴心的方式让泰武不用直接面对雨天，即时为他撑伞（刚好是谎言中的小黄伞~），为了不淋雨带他坐地铁，雨停了就去吃炸物煎饼，用各种美好的小细节来带给泰武更棒的回忆，泰武也察觉到夏莉的心意，一股暖意流动在两人之间。



最终，爷爷约见了夏莉，他已经知道了申夏莉就是申金熙，也知道她和泰武的关系，爷爷告诉夏莉：「你以后别再跟泰武见面了，要是做出会让人误会的举动，可是一点好处都没有。」下一秒就接到了泰武出车祸的消息，泰武在赶来这场面的路上，发生了意外事故。



▼EP.11的预告中，泰武意外出车祸，夏莉即将被辞退？部门也迎来危机，脚踏两条船又是怎么回事？泰武跟夏莉家长的见面似乎不是很顺利，爷爷不知对著谁说了一句：「你辞职，离开吧！」虽然看预告不是10分钟能解决的问题XD，但还是很期待下周的结局。



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