「入伍還是第一次吧？」工作人員慶祝P.O參軍！入伍前最後一拍，表情很「不屑」XD

在人氣韓綜《新西遊記》系列等節目中展現活力的Block B成員P.O於今日（3月28日）正式入伍，將加入韓國海軍陸戰隊。

P.O不久前報名加入海軍陸戰隊並順利通過了各項測試，於今日應召入伍。 因目前韓國COVID-19疫情反撲嚴重，為防治疫情擴散以及現場混亂，經紀公司透露P.O參軍現場將不會安排任何活動。 而P.O也是Block B最後一名入伍的成員，其他成員或是已服完兵役或是即將服完兵役。

隨著P.O的入伍，接下來的《新西遊記》系列、《新西遊記》衍生系列會有差不多2年的時間看不到他了。P.O的好友宋旻浩雖然尚未公開何時參軍，但因和P.O同齡，業界人士也預測他也將在不就得將來入伍。2年時間裡再也看不到這對好兄弟令人爆笑的「寂靜的吶喊」了，想想都讓人難過呀！



2天前，P.O通過個人IG公開了一組照片，工作人員為他準備「參軍歡送會」，橫幅上寫著：「慶祝入伍」、「健康地完成兵役，期待你以更好的面貌回歸」。 P.O手裡還捧著一個蛋糕，蛋糕上印著「表志勛訓練兵請打起精神，入伍是第一次吧~」，他表情很是不屑，看上去對即將展開的軍旅生涯很有信心啊。



在《新西遊記》系列裡和P.O共事了很久的安宰賢也通過IG Story發佈了送別信息，放了一張兩人在第5季變身吸血鬼和僵屍的合照，還附文寫道：「P.O呀，好去好回！」



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