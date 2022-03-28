「入伍还是第一次吧？」工作人员庆祝P.O参军！入伍前最后一拍，表情很「不屑」XD

在人气韩综《新西游记》系列等节目中展现活力的Block B成员P.O於今日（3月28日）正式入伍，将加入韩国海军陆战队。

P.O不久前报名加入海军陆战队并顺利通过了各项测试，於今日应召入伍。 因目前韩国COVID-19疫情反扑严重，为防治疫情扩散以及现场混乱，经纪公司透露P.O参军现场将不会安排任何活动。 而P.O也是Block B最后一名入伍的成员，其他成员或是已服完兵役或是即将服完兵役。

随著P.O的入伍，接下来的《新西游记》系列、《新西游记》衍生系列会有差不多2年的时间看不到他了。P.O的好友宋旻浩虽然尚未公开何时参军，但因和P.O同龄，业界人士也预测他也将在不就得将来入伍。2年时间里再也看不到这对好兄弟令人爆笑的「寂静的呐喊」了，想想都让人难过呀！



2天前，P.O通过个人IG公开了一组照片，工作人员为他准备「参军欢送会」，横幅上写著：「庆祝入伍」、「健康地完成兵役，期待你以更好的面貌回归」。 P.O手里还捧著一个蛋糕，蛋糕上印著「表志勋训练兵请打起精神，入伍是第一次吧~」，他表情很是不屑，看上去对即将展开的军旅生涯很有信心啊。



在《新西游记》系列里和P.O共事了很久的安宰贤也通过IG Story发布了送别信息，放了一张两人在第5季变身吸血鬼和僵尸的合照，还附文写道：「P.O呀，好去好回！」



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻