《社內相親》薛仁雅外號為「薛一刀」！《Running Man》史上第一「臭手」，跳舞還笑翻眾人XD

《社內相親》女二薛仁雅，沒想到你是這樣的人！

《社內相親》正在熱播中，除了女主角金世正的演技備受肯定之外，女二薛仁雅人氣也急劇上升甚至登了韓網熱搜。 她飾演的女二號陳映書，演技與美貌並存，是一位毫無架子的富家千金，直率豪爽，外剛內柔，人設十分討喜。 自從離家出走後就自力更生，也不隨意揮霍，與車成勛（金旻奎 飾）的副CP線完全不輸始祖鳥主CP。



薛仁雅不僅在戲裡毫無白富美人設負擔，該搞笑時搞笑，該冷靜時冷靜，絲毫不介意用臉和表情詮釋內心。 戲外的她更是這樣，和戲裡陳映書性格相似度100%，不僅性格直爽還自帶強烈的綜藝感，她之前在《Running Man》裡的搞笑的場面給觀眾們留下深刻的印象。比如一戰成名的「瘋狂海盜桶叔叔」遊戲，薛仁雅連續數次，第一刀就讓木桶叔叔跳起來，是名副其實的「臭手」，戰績至今無人超越，她也因為這個遊戲有了「薛一刀」的外號。



薛仁雅還曾在《Running Man》裡展現過舞技，伴著BIGBANG的經典曲目《Bang Bang Bang》上演了華麗的地板動作，披著頭髮戴著鴨舌帽的薛仁雅一上場就氣勢非凡，皺著眉頭抿著嘴巴，仿彿整個臉部都在使勁，看得一旁的李光洙連連感歎：「沒必要做到這個地步吧~」 這樣一看薛仁雅還真的有當愛豆的潛質呢。



其實薛仁雅小時候確實有過當練習生的經歷，從小就夢想成為一名演員的她上國中時聽說只要當偶像練習生就能演戲，於是開啟了4 年的練習生生涯。 之後為了完全學業考上了首爾藝術大學表演系，朝著夢想中的演藝事業發展。



薛仁雅是個在冷豔的外貌下擁有超強綜藝感，反差極大的寶藏女孩，希望她能夠接到更多的好角色，多多上綜藝，繼續走花路吧！

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