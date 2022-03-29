《社内相亲》薛仁雅外号为「薛一刀」！《Running Man》史上第一「臭手」，跳舞还笑翻众人XD

《社内相亲》女二薛仁雅，没想到你是这样的人！

《社内相亲》正在热播中，除了女主角金世正的演技备受肯定之外，女二薛仁雅人气也急剧上升甚至登了韩网热搜。 她饰演的女二号陈映书，演技与美貌并存，是一位毫无架子的富家千金，直率豪爽，外刚内柔，人设十分讨喜。 自从离家出走后就自力更生，也不随意挥霍，与车成勋（金旻奎 饰）的副CP线完全不输始祖鸟主CP。



薛仁雅不仅在戏里毫无白富美人设负担，该搞笑时搞笑，该冷静时冷静，丝毫不介意用脸和表情诠释内心。 戏外的她更是这样，和戏里陈映书性格相似度100%，不仅性格直爽还自带强烈的综艺感，她之前在《Running Man》里的搞笑的场面给观众们留下深刻的印象。比如一战成名的「疯狂海盗桶叔叔」游戏，薛仁雅连续数次，第一刀就让木桶叔叔跳起来，是名副其实的「臭手」，战绩至今无人超越，她也因为这个游戏有了「薛一刀」的外号。



薛仁雅还曾在《Running Man》里展现过舞技，伴著BIGBANG的经典曲目《Bang Bang Bang》上演了华丽的地板动作，披著头发戴著鸭舌帽的薛仁雅一上场就气势非凡，皱著眉头抿著嘴巴，仿佛整个脸部都在使劲，看得一旁的李光洙连连感叹：「没必要做到这个地步吧~」 这样一看薛仁雅还真的有当爱豆的潜质呢。



其实薛仁雅小时候确实有过当练习生的经历，从小就梦想成为一名演员的她上国中时听说只要当偶像练习生就能演戏，於是开启了4 年的练习生生涯。 之后为了完全学业考上了首尔艺术大学表演系，朝著梦想中的演艺事业发展。



薛仁雅是个在冷艳的外貌下拥有超强综艺感，反差极大的宝藏女孩，希望她能够接到更多的好角色，多多上综艺，继续走花路吧！

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