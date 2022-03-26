《二十五，二十一》希度媽媽堅持報導、智雄傾慕模仿的，就是當年引起全國轟動的越獄犯申昌源！

看劇的時候也許一頭霧水，但這個人其實在韓國非常有名，身為罪犯卻受到全國民眾的吹捧和關注，越獄兩年半期間出動97萬名警察都抓不到，被捕時一張照片引起瘋狂模仿！

《二十五，二十一》裡有一個從未露臉但存在感頗高的真實人物，羅希度媽媽為了報導他被捕的新聞寧願放棄和女兒的約定，白易辰因為希度媽媽關於他的報導而找到當記者的榜樣，文智雄因為穿他的同款T恤而獲得同學瘋狂追捧。







他在韓國經濟危機期間受到全國大量關注，越獄兩年半讓不少警察引咎辭職，因為越獄過程和長相帥氣在當時被不少人奉為偶像，甚至很多人不希望他被捕。 這個傳奇人物就是被稱為「稀代的越獄犯」、「現代洪吉童」、「韓國版《The Shawshank Redemption》」的申昌源（신창원）。



申昌源1967年出生於全羅北道一戶貧窮農家，8歲喪母，有暴力傾向的父親因為悲痛而沉迷酗酒和賭博。 申昌源自幼擅長打架和跑步，中學退學後多次因為盜竊出入少年院和教導所，1989年和4名同夥入室搶劫時其中一人犯下殺人罪，申昌源作為共犯被判無期徒刑。

1997年被關押在釜山教導所時，申昌源通過2樓洗手間的通風口越獄，整個過程只用了1小時30分。 為了讓自己順利通過32cmx28cm的通風口，申昌源以便秘和食慾不振為藉口在兩個月內減重15kg，在鞋底挖洞藏入教導所倉庫的刀片並帶入牢房，每天趁播放音樂節目的20分鐘切磨通風口的鐵欄杆，並用操場上撿來的口香糖填補缺口掩人耳目。



1月20日淩晨時分，申昌源拿掉切斷的欄杆，順著通風管道降落到1樓，用切下來的欄杆在圍欄下挖出通道、爬入教導所內的教會工地，隨後利用工地裡的鐵管和繩索翻越4.5m的教導所外墻。 越獄後申昌源跑到500m外一戶農家，竊取衣服和單車後逃到4km以外的公路，然後搭計程車前往首爾。 而獄警直到早上點名時才發現申昌源已不見人影。



越獄期間他在全國遊走，闖空屋盜竊了9億多韓元的財物，先後和多名女性同居，被警察追蹤時就睡在紙箱裡、靠老鼠肉續命。 韓國出動了97萬名警察、發出463萬張傳單、搜查了一千多家店鋪，甚至用到直升飛機和戰警，卻在多達6次的對峙中錯過抓捕機會。申昌源擅長變裝，頭部被打中兩槍仍成功逃脫，甚至自己把骨折部位扭正。 因為屢次抓捕失敗，多達57名警察受到懲戒甚至革職，懸賞金額也從5百萬元上調到5千萬韓元，是當時韓國有史以來最高記錄。



直到1999年7月一名維修工向警方舉報了他的公寓地址，才在46名警察包圍公寓的攻勢下結束長達2年6個月的越獄生涯。 面對記者提問「心情如何」，申昌源微笑著說：「只是很放鬆。 」因為逃跑罪，申昌源在無期徒刑基礎上又多加了22年6個月有期徒刑。

申昌源被捕時穿著假的義大利名牌Missoni上衣，新聞畫面公開後引起大量民眾購買模仿，還催生了新詞彙「Blame Look（블레임룩）」用以特指這一現象。 因為他長相帥氣、運動神經發達、越獄過程精彩，專挑富人家盜竊、捐錢給障礙人士機構，種種人性魅力為他帶來眾多粉絲，掀起了世紀末的「申昌源現象」。 大眾媒體每5分鐘就播報一次他的最新動向，飽受全國矚目。



申昌源在監獄中通過了高中畢業和大學入學考試，現在攻讀心理學，希望給那些和他處境相似的服刑人員、少年犯等提供心理諮詢，防止他們再次誤入歧途。 據與他通信的牧師透露，申的文筆也不錯，字裡行間流露出溫暖的情義。 有人認為他如果是出生於正常家庭應該會擁有很不一樣的人生，希望幫他減刑，但申昌源認為自己犯下重罪，理應一直服刑反省。

近年來有人對申昌源的量刑提出不同意見，認為連趙斗淳這樣的惡性罪犯也只被判了12年，申昌源卻因為越獄而被判22年6個月，質疑是警方為自己的無能尋找藉口，把抓捕不力的責任全部推給申昌源。 也有人反駁稱這是時代局限，千禧年前後的量刑普遍都比2010年代要嚴格。



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