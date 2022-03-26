《二十五，二十一》希度妈妈坚持报导、智雄倾慕模仿的，就是当年引起全国轰动的越狱犯申昌源！

看剧的时候也许一头雾水，但这个人其实在韩国非常有名，身为罪犯却受到全国民众的吹捧和关注，越狱两年半期间出动97万名警察都抓不到，被捕时一张照片引起疯狂模仿！

《二十五，二十一》里有一个从未露脸但存在感颇高的真实人物，罗希度妈妈为了报导他被捕的新闻宁愿放弃和女儿的约定，白易辰因为希度妈妈关於他的报导而找到当记者的榜样，文智雄因为穿他的同款T恤而获得同学疯狂追捧。







他在韩国经济危机期间受到全国大量关注，越狱两年半让不少警察引咎辞职，因为越狱过程和长相帅气在当时被不少人奉为偶像，甚至很多人不希望他被捕。 这个传奇人物就是被称为「稀代的越狱犯」、「现代洪吉童」、「韩国版《The Shawshank Redemption》」的申昌源（신창원）。



申昌源1967年出生於全罗北道一户贫穷农家，8岁丧母，有暴力倾向的父亲因为悲痛而沉迷酗酒和赌博。 申昌源自幼擅长打架和跑步，中学退学后多次因为盗窃出入少年院和教导所，1989年和4名同伙入室抢劫时其中一人犯下杀人罪，申昌源作为共犯被判无期徒刑。

1997年被关押在釜山教导所时，申昌源通过2楼洗手间的通风口越狱，整个过程只用了1小时30分。 为了让自己顺利通过32cmx28cm的通风口，申昌源以便秘和食欲不振为藉口在两个月内减重15kg，在鞋底挖洞藏入教导所仓库的刀片并带入牢房，每天趁播放音乐节目的20分钟切磨通风口的铁栏杆，并用操场上捡来的口香糖填补缺口掩人耳目。



1月20日淩晨时分，申昌源拿掉切断的栏杆，顺著通风管道降落到1楼，用切下来的栏杆在围栏下挖出通道、爬入教导所内的教会工地，随后利用工地里的铁管和绳索翻越4.5m的教导所外墙。 越狱后申昌源跑到500m外一户农家，窃取衣服和单车后逃到4km以外的公路，然后搭计程车前往首尔。 而狱警直到早上点名时才发现申昌源已不见人影。



越狱期间他在全国游走，闯空屋盗窃了9亿多韩元的财物，先后和多名女性同居，被警察追踪时就睡在纸箱里、靠老鼠肉续命。 韩国出动了97万名警察、发出463万张传单、搜查了一千多家店铺，甚至用到直升飞机和战警，却在多达6次的对峙中错过抓捕机会。申昌源擅长变装，头部被打中两枪仍成功逃脱，甚至自己把骨折部位扭正。 因为屡次抓捕失败，多达57名警察受到惩戒甚至革职，悬赏金额也从5百万元上调到5千万韩元，是当时韩国有史以来最高记录。



直到1999年7月一名维修工向警方举报了他的公寓地址，才在46名警察包围公寓的攻势下结束长达2年6个月的越狱生涯。 面对记者提问「心情如何」，申昌源微笑著说：「只是很放松。 」因为逃跑罪，申昌源在无期徒刑基础上又多加了22年6个月有期徒刑。

申昌源被捕时穿著假的义大利名牌Missoni上衣，新闻画面公开后引起大量民众购买模仿，还催生了新词汇「Blame Look（블레임룩）」用以特指这一现象。 因为他长相帅气、运动神经发达、越狱过程精彩，专挑富人家盗窃、捐钱给障碍人士机构，种种人性魅力为他带来众多粉丝，掀起了世纪末的「申昌源现象」。 大众媒体每5分钟就播报一次他的最新动向，饱受全国瞩目。



申昌源在监狱中通过了高中毕业和大学入学考试，现在攻读心理学，希望给那些和他处境相似的服刑人员、少年犯等提供心理谘询，防止他们再次误入歧途。 据与他通信的牧师透露，申的文笔也不错，字里行间流露出温暖的情义。 有人认为他如果是出生於正常家庭应该会拥有很不一样的人生，希望帮他减刑，但申昌源认为自己犯下重罪，理应一直服刑反省。

近年来有人对申昌源的量刑提出不同意见，认为连赵斗淳这样的恶性罪犯也只被判了12年，申昌源却因为越狱而被判22年6个月，质疑是警方为自己的无能寻找藉口，把抓捕不力的责任全部推给申昌源。 也有人反驳称这是时代局限，千禧年前后的量刑普遍都比2010年代要严格。



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