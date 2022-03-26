《社內相親》興趣也是按CP分！薛仁雅和金旻奎拍戲的心情：「我對成勳很著迷，會對歐爸一直感到心動」

《社內相親》副CP車成勳（金旻奎 飾）＆陳映書（薛仁雅 飾）也受到許多觀眾喜愛，近日他們進行問與答，兩人互動真的好甜！

「金旻奎的三種魅力是？」薛仁雅寫了酒窩、個子高，金旻奎：「應該是孝燮更高吧！」薛仁雅則說：「我基本上沒怎麼看過安孝燮歐爸，只會看著金旻奎歐爸。」最後一個魅力則寫「陪我玩」，薛仁雅還說：「我喜歡頭髮薄的人，歐爸的頭髮很細軟，還很會穿衣服。」而 「薛仁雅的三種魅力是？」金旻奎寫了開朗、眼睛漂亮、善良。



「用五個字來形容你的話？」薛仁雅：「你是『穩重大型犬』，我第一見到的時候，想到了可愛的黃金獵犬。」而她私下也超愛狗狗，常會透過IG分享帶狗狗散步的照片。金旻奎則回答「很需要照顧」，並說：「仁雅經常受傷，只要稍微不注意，就會在哪裡受傷。」



「我最幸福的時候是_＿的時候？」兩人都表示是玩遊戲時，金旻奎：「孝燮和世正的興趣一樣，我們倆的興趣也一樣。我們兩個喜歡打遊戲，他們倆是喜歡喝酒。」



「和你演戲的時候，我的心情是__？」薛仁雅說是心動：「不知道是不是因為映書、成勳在交往，我真的對成勳很著迷。確實在演戲的時候，會對歐爸一直感到心動。」金旻奎也說是心動，不可能連問與答也這麼甜吧 XD



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「我總是在你__＿的時候很擔心？」薛仁雅擔心金旻奎沒有吃飽，說這樣看起來會很無力，金旻奎則說：「我總是在擔心你，就算沒有拍攝的時候，我也會聯繫她『妳那裡還好嗎？』。」薛仁雅也感謝金旻奎照顧他的時候，最後還說：「以後也請多多照顧。」



這個問與答影片讓人全程微笑看完，也期待兩人之後在《社內相親》的發展啦！

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