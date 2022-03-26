《社内相亲》兴趣也是按CP分！薛仁雅和金旻奎拍戏的心情：「我对成勋很著迷，会对欧爸一直感到心动」

《社内相亲》副CP车成勋（金旻奎 饰）＆陈映书（薛仁雅 饰）也受到许多观众喜爱，近日他们进行问与答，两人互动真的好甜！

「金旻奎的三种魅力是？」薛仁雅写了酒窝、个子高，金旻奎：「应该是孝燮更高吧！」薛仁雅则说：「我基本上没怎么看过安孝燮欧爸，只会看著金旻奎欧爸。」最后一个魅力则写「陪我玩」，薛仁雅还说：「我喜欢头发薄的人，欧爸的头发很细软，还很会穿衣服。」而 「薛仁雅的三种魅力是？」金旻奎写了开朗、眼睛漂亮、善良。



「用五个字来形容你的话？」薛仁雅：「你是『稳重大型犬』，我第一见到的时候，想到了可爱的黄金猎犬。」而她私下也超爱狗狗，常会透过IG分享带狗狗散步的照片。金旻奎则回答「很需要照顾」，并说：「仁雅经常受伤，只要稍微不注意，就会在哪里受伤。」



「我最幸福的时候是_＿的时候？」两人都表示是玩游戏时，金旻奎：「孝燮和世正的兴趣一样，我们俩的兴趣也一样。我们两个喜欢打游戏，他们俩是喜欢喝酒。」



「和你演戏的时候，我的心情是__？」薛仁雅说是心动：「不知道是不是因为映书、成勋在交往，我真的对成勋很著迷。确实在演戏的时候，会对欧爸一直感到心动。」金旻奎也说是心动，不可能连问与答也这么甜吧 XD



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「我总是在你__＿的时候很担心？」薛仁雅担心金旻奎没有吃饱，说这样看起来会很无力，金旻奎则说：「我总是在担心你，就算没有拍摄的时候，我也会联系她『你那里还好吗？』。」薛仁雅也感谢金旻奎照顾他的时候，最后还说：「以后也请多多照顾。」



这个问与答影片让人全程微笑看完，也期待两人之后在《社内相亲》的发展啦！

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