KISS後遺症？《二十五，二十一》EP.13先公開：羅希度只是想幫白易辰拿掉線頭，他慌張用蒸包堵住嘴 XD

《二十五，二十一》第12集中，羅希度（金泰梨 飾）偷聽到白易辰（南柱赫 飾）對她埋藏很深的心意。

之後，羅希度和白易辰即將到來的2000年千禧年之際，一起觀看普信閣敲鐘，白易辰問她：「妳在世界末日前沒有想做的事嗎？」羅希度：「還好！」在倒數計時10秒時，羅希度轉過去吻了他。



第13集的先公開影片，羅希度剝了一半的蒸包要分給白易辰，手裡拿著另一個蒸包的白易辰：「好多啊！」羅希度喊著：「我是讓你分成一半後，給我另一半，這樣不就蔬菜和豆沙都能吃到嗎？你怎麼那麼沒有 SENSE？」白易辰邊剝邊碎念自己不喜歡蔬菜口味 XD



之後，羅希度看到白易辰的衣服上有線頭，靠過去打算拿掉它，結果...白易辰慌張地把蒸包塞進嘴裡並轉頭過去。羅希度也跳起來大喊：「我不是想 KISS 你才這樣的，我是想把線頭那下來。」白易辰：「不是～我...希度啊！」羅希度氣到把手上的蒸包塞到白易辰嘴裡，就跑走了！好期待這集的播出啊～



影片（完整版：須跨區觀看）一公開後，韓國網友也紛紛留言：「爲了看2分鐘的影片，我在7點40分就起床」、「以爲要 KISS才避開的嗎」、「南柱赫幫忙圍圍巾太犯規了」、「這難道是喜劇電視劇嗎」、「以爲要接吻而躲開，希度太可愛」、「沒想到會用豆沙包堵住嘴，速度怎麼這麼快」等等。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞