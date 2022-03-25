為什麼每次看安孝燮的臉都是初次見面？「劇拋臉」是真的，這些角色全都是他本人！

一個劇換個造型，連氣質都大改變，差點沒認出來這是安孝燮啊！

最近最火的韓劇是哪部？ 肯定是《社內相親》啊，小編已經很久沒看過如此土卻如此上頭的韓劇了，讓人深陷其中的「罪魁禍首」之一就是男主角安孝燮，他飾演了一位年輕多金帥氣的社長姜泰伍。 梳著一絲不苟的髮型，放下劉海是溫柔的魅力，撩起劉海就火力全開，高冷又霸氣，眼型還帶著一點點狡猾的妖嬈感，再加上各種帥氣的西裝、風衣，工作出色的臉蛋天才社長姜泰武，註定動搖了女性觀眾的芳心。



安孝燮的每一個角色都有著完全不同的魅力，精進的演技+多變的造型也讓他成了「劇拋臉」，回想他的舊作，會讓人疑惑：這真的都是他一個人演的？ ？

《Top Management》

哈哈哈哈，這部戲裡安孝燮和「臉蛋天才」車銀優上演了一段「基情」，梳著八字劉海的安孝燮莫名有一種大狗狗的憨憨感，這個造型有那麼一點像南柱赫呢！！



《雖然30但仍17》

這部戲裡安孝燮扮演的是熱血運動員，朝氣蓬勃，髮型也換成了眉上齊劉海的鍋蓋頭，服裝也多是運動休閒Look，看起來平平無奇，卻有一種氣質感。



《Abyss》（深淵）

安孝燮太適合這種露出一點點額頭的劉海造型了，他修飾了太窄的額形，讓他的面部保持了更好的流暢度。 這部戲裡他也飾演了年輕多金的老闆，但因為重生換臉之前是個醜男，因此變帥之後也經常對外貌不自信。 啊，對著這張帥臉來演不自信，太為難安孝燮了。



《浪漫醫生金師傅2》

微卷短髮+厚重劉海，是不是廣大女飯心中安孝燮的最佳髮型你呢？ 狗狗美大爆發，穿白大褂襯托他修長高挑的身材比例，帥氣十足。



《紅天機》

小編只能說古裝扮相真的是不只要有臉、還得有身材，不然真的沒辦法撐起呢！安孝燮就完美融合了顏值與身材，毫無短板！！



啊，今天又是沉浸在霸總魅力中的一天！！

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