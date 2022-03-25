为什么每次看安孝燮的脸都是初次见面？「剧抛脸」是真的，这些角色全都是他本人！

一个剧换个造型，连气质都大改变，差点没认出来这是安孝燮啊！

最近最火的韩剧是哪部？ 肯定是《社内相亲》啊，小编已经很久没看过如此土却如此上头的韩剧了，让人深陷其中的「罪魁祸首」之一就是男主角安孝燮，他饰演了一位年轻多金帅气的社长姜泰伍。 梳著一丝不苟的发型，放下刘海是温柔的魅力，撩起刘海就火力全开，高冷又霸气，眼型还带著一点点狡猾的妖娆感，再加上各种帅气的西装、风衣，工作出色的脸蛋天才社长姜泰武，注定动摇了女性观众的芳心。



安孝燮的每一个角色都有著完全不同的魅力，精进的演技+多变的造型也让他成了「剧抛脸」，回想他的旧作，会让人疑惑：这真的都是他一个人演的？ ？

《Top Management》

哈哈哈哈，这部戏里安孝燮和「脸蛋天才」车银优上演了一段「基情」，梳著八字刘海的安孝燮莫名有一种大狗狗的憨憨感，这个造型有那么一点像南柱赫呢！！



《虽然30但仍17》

这部戏里安孝燮扮演的是热血运动员，朝气蓬勃，发型也换成了眉上齐刘海的锅盖头，服装也多是运动休闲Look，看起来平平无奇，却有一种气质感。



《Abyss》（深渊）

安孝燮太适合这种露出一点点额头的刘海造型了，他修饰了太窄的额形，让他的面部保持了更好的流畅度。 这部戏里他也饰演了年轻多金的老板，但因为重生换脸之前是个丑男，因此变帅之后也经常对外貌不自信。 啊，对著这张帅脸来演不自信，太为难安孝燮了。



《浪漫医生金师傅2》

微卷短发+厚重刘海，是不是广大女饭心中安孝燮的最佳发型你呢？ 狗狗美大爆发，穿白大褂衬托他修长高挑的身材比例，帅气十足。



《红天机》

小编只能说古装扮相真的是不只要有脸、还得有身材，不然真的没办法撑起呢！安孝燮就完美融合了颜值与身材，毫无短板！！



啊，今天又是沉浸在霸总魅力中的一天！！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻