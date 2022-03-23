《社內相親》金世正分析夏莉愛上「泰武」決定性原因：是語氣、是性格、是體貼

讓小編看看最近誰還沒有入坑《社內相親》呢？

是什麼治癒了大家的「週一病」？那肯定是最近開播的人氣劇《社內相親》了，「霸道總裁愛上我」的梗雖然又土又老，但劇情確實讓人越追越上癮，申夏莉（金世正 飾）代替朋友陳映書（薛仁雅 飾）相親卻發現對方是公司冷酷的代表姜泰武（安孝燮 飾），故事由此展開...



男女主角這對主CP才剛剛有了Kiss，副CP卻已然超車有了床戲，這讓觀眾們多「難受」，我們「始祖鳥CP」在追愛的路上怎麼能輸呢？「始祖鳥」的追妻之路其實布滿了坎坷，第一次告白不成功就積極勇敢地安排了第二次，最終經過不懈努力終於親上了心愛的女人。而夏莉也從抗拒到接受，心境有了大轉變。不過她到底愛的是姜泰武的什麼？作為扮演者金世正對此做出了解釋。



金世正在個人IG上發文稱：「夏莉愛上泰武的決定性原因是？ 是他的語氣和性格。已經是該學的都已經學過的成年人了，還是出生於那樣富貴的家庭，卻始終保有罕見的純真和陽光（？），即使身處高位卻始終對我一心一意，讓我覺得這樣的他在閃閃發光，雖然我也不相信（自己會變成這樣）。眼神和態度從不強求他人，慢慢地配合我的步伐，等著我，直到這份心意慢慢傳達出來，在這些細微的感情中讓我感受到了他純真且真摯的體貼。在明明可以以成人方式處理問題的情況之下，泰武在我身邊也依舊保持著少年般的青澀，這樣的他讓我覺得很帥。因為他，夏莉也有了壓嘴唇、咬嘴唇的習慣，雖然這些是因為困難太多才有的習慣，但這之後為了掩飾情感，這個小習慣卻經常不自覺蹦出來...」



金世正非常認真地分析了夏莉對於泰武感情轉變的原因，是對方的態度與體貼慢慢打開了夏莉的心。 一個窮追不捨，一個迎難而上，雖然劇情真心土得掉渣，但在看劇時，我們卻莫名被輕鬆開心的氛圍所感染，盡情地放聲大笑，暫時忘記煩惱，這也許就是觀眾們愛這劇的原因吧。



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