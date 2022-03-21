又是爆哭時刻！《二十五，二十一》不只愛情線好看，11、12集兩種不同的母愛同樣動人！

嗚嗚嗚，能夠解開誤會就好，兩個媽媽都很帥氣！

還記得《二十五，二十一》第7集女主角羅希度（金泰梨 飾）受的委屈嗎？當時有位陌生大叔理解她、為她應援，不僅惹哭了羅希度還有一票觀眾。而最新的11、12集也有令人感動的幾個情節，正巧敘述了兩種母愛。另外，兩對CP的感情也有大進展。兩集AGB全國收視落在10.9、10.7%，成績已連四週落在10%上下，相當穩定。

（以下包含劇透）



11集開頭就提到羅希度的庭院有三張椅子，都是羅希度的亡父身前親自打造的。羅希度看著腐朽的椅子向媽媽（徐在熙 飾）建議拿去修理，並約好了時間一同前往木工廠。不過約定好的那天，希度沒等到媽媽，還不慎椅子摔壞了。在羅希度的怨懟下，媽媽也說不出好壞，直白說的自己「要忘記爸爸才能活下去」。幾天後，羅希度就找不到那三張椅子。



羅希度不知道的是，媽媽當初沒見爸爸最後一面、沒出席爸爸的葬禮，都是下了多大的決心，媽媽甚至在播報新聞之前仍獨自流著兩行淚。羅希度也是事後才知道媽媽並沒有把椅子丟掉，還苦苦要求木工師傅一定要修好椅子。爸爸忌日那天，媽媽主動帶羅希度掃墓。媽媽一跪拜就不能自已的大哭，這才講出心裡話：「我其實很想妳爸爸，希度……」



回到現代，在金敏彩（崔明彬 飾）眼裡，媽媽羅希度也許和外婆（徐在熙 飾）有些溝通不良，但是她們仍舊是互相依靠的母女。



12集發生了大事件，池昇琬（李宙明 飾）再也忍不住學校老師體罰學生的舉動，在一次文智雄（崔顯旭 飾）被挨打流血之時打了電話報警。令人遺憾的是，學校可以自行決定是否體罰，警方根本無法可管。



池昇琬在自己主持的地下電台公開了此事，再度被老師抓去約談。老師要求她在全校師生面前道歉，否則就要讓她退學。倔強的池昇琬當然不從，她並不認為自己做錯了，選擇自請退學。

池昇琬的媽媽雖然惋惜女兒讀的書都白費了，但支持女兒的決定，母女倆互道「對不起」相擁哭泣。隔兩天，媽媽霸氣的登場教務處簽下女兒的退學申請書，還要求老師向如親生兒子般的文智雄道歉，揚言要檢舉他。



兩種不同的母愛都同樣感動觀眾。對於羅希度與母親的和解，YouTube網友留言：「這段時間該有多累啊，因為不想讓女兒看到自己軟弱的樣子」「該有多累啊……一個人忍著、一個人躲起來……」「我也一起哭了」「淚腺爆發」「看見多強大的人突然崩潰的樣子，沒有更悲傷的了……」。



NAVER TV則有網友說：「在IMF時期要讀自扶養女兒，如果職場也搖搖欲墜，那就養不了女兒了」「徐在熙演員演技真是瘋了，金泰梨不知所措的樣子也演得好自然」「前面說過的要忘記才能活下去，並不是因為討厭那個人而是因爲太愛太想念了」。



而池昇琬有媽媽當靠山的片段並未上傳到YouTube或NAVER TV，網友非常惋惜的在其他片段留言：「應該上傳昇琬母女洗臉教務處的片段吧？點閱率應該也很高」「昇琬媽媽那段拍得特別好啊」「昇琬和媽媽在家裡的對話，還有在教務處痛快的話語片段很珍貴，請上傳吧！還以為會先被斥責或被說服，但冷靜傾聽、擁抱的媽媽太帥了」「昇琬離開學校之後真的淚腺爆發」「像昇琬這樣抵抗教師暴力的學生們、像昇琬媽媽一樣清醒的母親們的勇氣，造就了一所不會教師體罰的學校，才造就了不會體罰的學校。想起過去朋友們受的體罰都流淚了，台詞都觸動了我的心」。



而至於劇中兩對CP的進展呢？文智雄在11集靠著白易辰（南柱赫 飾）的幫忙順利向高宥琳告白，12集羅希度偷聽到了白易辰對她埋藏很深的心意，在千禧年末日預言倒數計時時吻了對方。



下集預告，高宥琳講了些「沒有什麼事是永恆的」，不過羅希度仍沉浸在戀愛氛圍裡，然而另一邊白易辰對她的一些舉止吃醋（喊別人歐巴，那歐巴是奧運金牌擊劍選手金準鎬真實演出），還被梁燦美教練警告。最後，羅希度邀白易辰一起淋雪，白易辰的表情卻不怎麼好。



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