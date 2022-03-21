又是爆哭时刻！《二十五，二十一》不只爱情线好看，11、12集两种不同的母爱同样动人！

呜呜呜，能够解开误会就好，两个妈妈都很帅气！

还记得《二十五，二十一》第7集女主角罗希度（金泰梨 饰）受的委屈吗？当时有位陌生大叔理解她、为她应援，不仅惹哭了罗希度还有一票观众。而最新的11、12集也有令人感动的几个情节，正巧叙述了两种母爱。另外，两对CP的感情也有大进展。两集AGB全国收视落在10.9、10.7%，成绩已连四周落在10%上下，相当稳定。

（以下包含剧透）



11集开头就提到罗希度的庭院有三张椅子，都是罗希度的亡父身前亲自打造的。罗希度看著腐朽的椅子向妈妈（徐在熙 饰）建议拿去修理，并约好了时间一同前往木工厂。不过约定好的那天，希度没等到妈妈，还不慎椅子摔坏了。在罗希度的怨怼下，妈妈也说不出好坏，直白说的自己「要忘记爸爸才能活下去」。几天后，罗希度就找不到那三张椅子。



罗希度不知道的是，妈妈当初没见爸爸最后一面、没出席爸爸的葬礼，都是下了多大的决心，妈妈甚至在播报新闻之前仍独自流著两行泪。罗希度也是事后才知道妈妈并没有把椅子丢掉，还苦苦要求木工师傅一定要修好椅子。爸爸忌日那天，妈妈主动带罗希度扫墓。妈妈一跪拜就不能自已的大哭，这才讲出心里话：「我其实很想你爸爸，希度……」



回到现代，在金敏彩（崔明彬 饰）眼里，妈妈罗希度也许和外婆（徐在熙 饰）有些沟通不良，但是她们仍旧是互相依靠的母女。



12集发生了大事件，池升琬（李宙明 饰）再也忍不住学校老师体罚学生的举动，在一次文智雄（崔显旭 饰）被挨打流血之时打了电话报警。令人遗憾的是，学校可以自行决定是否体罚，警方根本无法可管。



池升琬在自己主持的地下电台公开了此事，再度被老师抓去约谈。老师要求她在全校师生面前道歉，否则就要让她退学。倔强的池升琬当然不从，她并不认为自己做错了，选择自请退学。

池升琬的妈妈虽然惋惜女儿读的书都白费了，但支持女儿的决定，母女俩互道「对不起」相拥哭泣。隔两天，妈妈霸气的登场教务处签下女儿的退学申请书，还要求老师向如亲生儿子般的文智雄道歉，扬言要检举他。



两种不同的母爱都同样感动观众。对於罗希度与母亲的和解，YouTube网友留言：「这段时间该有多累啊，因为不想让女儿看到自己软弱的样子」「该有多累啊……一个人忍著、一个人躲起来……」「我也一起哭了」「泪腺爆发」「看见多强大的人突然崩溃的样子，没有更悲伤的了……」。



NAVER TV则有网友说：「在IMF时期要读自扶养女儿，如果职场也摇摇欲坠，那就养不了女儿了」「徐在熙演员演技真是疯了，金泰梨不知所措的样子也演得好自然」「前面说过的要忘记才能活下去，并不是因为讨厌那个人而是因爲太爱太想念了」。



而池升琬有妈妈当靠山的片段并未上传到YouTube或NAVER TV，网友非常惋惜的在其他片段留言：「应该上传升琬母女洗脸教务处的片段吧？点阅率应该也很高」「升琬妈妈那段拍得特别好啊」「升琬和妈妈在家里的对话，还有在教务处痛快的话语片段很珍贵，请上传吧！还以为会先被斥责或被说服，但冷静倾听、拥抱的妈妈太帅了」「升琬离开学校之后真的泪腺爆发」「像升琬这样抵抗教师暴力的学生们、像升琬妈妈一样清醒的母亲们的勇气，造就了一所不会教师体罚的学校，才造就了不会体罚的学校。想起过去朋友们受的体罚都流泪了，台词都触动了我的心」。



而至於剧中两对CP的进展呢？文智雄在11集靠著白易辰（南柱赫 饰）的帮忙顺利向高宥琳告白，12集罗希度偷听到了白易辰对她埋藏很深的心意，在千禧年末日预言倒数计时时吻了对方。



下集预告，高宥琳讲了些「没有什么事是永恒的」，不过罗希度仍沉浸在恋爱氛围里，然而另一边白易辰对她的一些举止吃醋（喊别人欧巴，那欧巴是奥运金牌击剑选手金准镐真实演出），还被梁灿美教练警告。最后，罗希度邀白易辰一起淋雪，白易辰的表情却不怎么好。



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