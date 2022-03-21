tvN新作《我們的藍調》4月9日首播：申敏兒如何從《海岸村恰恰恰》牙醫變身為年輕媽媽

浪漫喜劇女王申敏兒，在tvN新劇《我們的藍調》預告再度展現新演技。4月9日即將首播的《我們的藍調》，本片將以富含了熱情生動的濟州島與冷冽的海水為背景，所發生多段的人生故事。由盧熙京編劇筆下寫出的溫暖生活，並傳達給觀眾們感動的訊息，即將再度席捲小螢幕。

申敏而本次在劇中將飾演一位帶著傷痛回來濟州的閔善雅一角，大家看到了預告中的海邊背景，不免聯想起她的前一作品《海岸村恰恰恰》，當時也曾創下相當高的討論度，讓申敏兒成為浪漫喜劇女王之一。而在本部新作品中申敏兒將嘗試全新的轉變，令觀眾們期待。在之前公開的劇照中，申敏兒獨自走在濟州的海邊，看起來陷入沉思，眼神有些憂鬱，甚至掛著淚痕。



這樣的傷心眼神讓觀眾們更希望了解申敏兒本次的角色，看來跟印象中時常露出笑臉的角色相當不同，《我們的藍調》中的申敏兒也首度演出孩子的媽。另一張劇照中她正抱著一個小男孩，究竟為了什麼原因讓她與兒子分開隻身來到濟洲？《我們的藍調》製作組也表示申敏兒將挑戰大家從沒看過的另一面，請大家期待。



tvN《我們的藍調》由《Live：轄區現場》《沒關係，是愛情啊》《那年冬天風在吹》等人氣電視劇的催生手盧熙京作家執筆，並與金奎泰導演共同合作。卡司包含了李炳憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓智旼、金宇彬、金惠子、高斗心、嚴正化等多位演技派演員共同演出，4月9日晚間將在tvN首播。



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