tvN新作《我们的蓝调》4月9日首播：申敏儿如何从《海岸村恰恰恰》牙医变身为年轻妈妈

浪漫喜剧女王申敏儿，在tvN新剧《我们的蓝调》预告再度展现新演技。4月9日即将首播的《我们的蓝调》，本片将以富含了热情生动的济州岛与冷冽的海水为背景，所发生多段的人生故事。由卢熙京编剧笔下写出的温暖生活，并传达给观众们感动的讯息，即将再度席卷小萤幕。

申敏而本次在剧中将饰演一位带著伤痛回来济州的闵善雅一角，大家看到了预告中的海边背景，不免联想起她的前一作品《海岸村恰恰恰》，当时也曾创下相当高的讨论度，让申敏儿成为浪漫喜剧女王之一。而在本部新作品中申敏儿将尝试全新的转变，令观众们期待。在之前公开的剧照中，申敏儿独自走在济州的海边，看起来陷入沉思，眼神有些忧郁，甚至挂著泪痕。



这样的伤心眼神让观众们更希望了解申敏儿本次的角色，看来跟印象中时常露出笑脸的角色相当不同，《我们的蓝调》中的申敏儿也首度演出孩子的妈。另一张剧照中她正抱著一个小男孩，究竟为了什么原因让她与儿子分开只身来到济洲？《我们的蓝调》制作组也表示申敏儿将挑战大家从没看过的另一面，请大家期待。



tvN《我们的蓝调》由《Live：辖区现场》《没关系，是爱情啊》《那年冬天风在吹》等人气电视剧的催生手卢熙京作家执笔，并与金奎泰导演共同合作。卡司包含了李炳宪、申敏儿、车胜元、李姃垠、韩智旼、金宇彬、金惠子、高斗心、严正化等多位演技派演员共同演出，4月9日晚间将在tvN首播。



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