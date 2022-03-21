《偶然成為社長2》為了讓李光洙要多打工半天！車太鉉還跟李善彬確認他的約會行程 XD

17日《偶然成為社長2》播出的第5集，這一集真的滿滿笑點！

大家正在準備午餐食材時，車太鉉突然叫了李光洙：「光洙啊～有個不好的消息！我們明天呢...要去光州進貨，如果我們兩個都走了，這裡會沒有人顧。我已經問過你的經紀人了，他說你明天沒有行程。」車太鉉表示只要多留一個上午，還說李光洙可以多上一次電視 XD



而李光洙問金宇彬：「你呢？你明天有行程嗎？」金宇彬提到要去試裝，李光洙質問：「你有要去試裝的證據嗎？」這時...車太鉉又說：「我擔心你可能有別的約會行程，所以我都問清楚了，她說沒有。」李光洙也慌張，甚至轉移話題：「不是說有新人要來嗎？」兩位社長也一搭一唱，要李光洙好好交接，如果能獨當一面的話，等到第三季可能就成為社長了！



午餐營業時，因為魚板還沒有熟，趙寅成就叫李光洙先去對面買回來，結果...幫忙跑腿還要記在自己的賬上（笑）！賣魚板的姨母，拿了剛做好的鯛魚燒請李光洙吃，吃個鯛魚燒竟然還可以被紅豆燙到手，真的是被綜藝之神眷顧～



之後，李光洙跟金宇彬說姨母請他吃鯛魚燒，金宇彬也問怎麼沒有分給他。趙寅成走了過來好奇他們在聊什麼，金宇彬：「沒事...還是別說了，我對光洙哥再次失望...」結果李光洙打了金宇彬的臉：「還沒清醒嗎？你看起來很爽喔！想到等等就要回家躺著，很爽吧？」



下集預告中，金宇彬因為還有行程要先回去，下一組兼職生洪賢姬、李銀炯也被規模嚇到：「這次竟然在這麼大的地方？」她們一抵達社長就要去光州進貨，改由李光洙、林周煥順練新人，兩人超級嚴格啊！



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