《第六感3》製作組幫美珠安排一對一相親，劉在錫化身父親狂誇女兒優秀：我們美珠最近很會賺錢！

如果小編有美珠這樣的女兒，也會感到很驕傲的！XDDD

tvN 熱門推理系列節目《第六感3》的首播第一集，就位居同時段的收視率冠軍，成績依舊非常亮眼，在網上擁有非常高的討論度。



其中，成員們進入了第三的地點「1%的相遇！入會費3億3千萬元的超級VVIP婚友社」，沒想到公司的代表直接幫李美珠安排了一對一的相親活動，除了本人感到相當驚訝外，一旁的成員們也感到非常心動，不過，要在大家面前相親，感覺會非常尷尬害羞啊～。



代表充滿自信的表示，幫美珠安排的對象背景非常優秀，是鑽石等級的會員，1997年生（26歲），畢業於美國的大學，也在當地創立公司，年薪有兩億以上，在美國和韓國都有房子。劉在錫聽完，緊張地反問：「那個人公開了他的年薪，那美珠也要公開嗎？」引發眾人大笑，而代表則表示不用。



一旁的吳娜拉也接著說：「但感覺美珠賺得更多耶，接了很多廣告。」劉在錫：「最近真的很會賺，也很紅～。」



代表毫不示弱地回說：「我們的會員未來也是前途無量！可以賺進數十億…。」劉在錫頓時變成女兒控說：「我們美珠也是喔！代表，妳…」美珠立刻制止這位老父親，再比下去會沒完沒了，還是趕快進行相信吧。XD



相親對象（黃碩賢）談吐得宜，本人也對美珠很有好感～。



想知道更多有趣的相親細節，記得回看這一集節目喔！（2022年3月18日EP.1）

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