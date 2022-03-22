《第六感3》制作组帮美珠安排一对一相亲，刘在锡化身父亲狂夸女儿优秀：我们美珠最近很会赚钱！

如果小编有美珠这样的女儿，也会感到很骄傲的！XDDD

tvN 热门推理系列节目《第六感3》的首播第一集，就位居同时段的收视率冠军，成绩依旧非常亮眼，在网上拥有非常高的讨论度。



其中，成员们进入了第三的地点「1%的相遇！入会费3亿3千万元的超级VVIP婚友社」，没想到公司的代表直接帮李美珠安排了一对一的相亲活动，除了本人感到相当惊讶外，一旁的成员们也感到非常心动，不过，要在大家面前相亲，感觉会非常尴尬害羞啊～。



代表充满自信的表示，帮美珠安排的对象背景非常优秀，是钻石等级的会员，1997年生（26岁），毕业於美国的大学，也在当地创立公司，年薪有两亿以上，在美国和韩国都有房子。刘在锡听完，紧张地反问：「那个人公开了他的年薪，那美珠也要公开吗？」引发众人大笑，而代表则表示不用。



一旁的吴娜拉也接著说：「但感觉美珠赚得更多耶，接了很多广告。」刘在锡：「最近真的很会赚，也很红～。」



代表毫不示弱地回说：「我们的会员未来也是前途无量！可以赚进数十亿…。」刘在锡顿时变成女儿控说：「我们美珠也是喔！代表，你…」美珠立刻制止这位老父亲，再比下去会没完没了，还是赶快进行相信吧。XD



相亲对象（黄硕贤）谈吐得宜，本人也对美珠很有好感～。



想知道更多有趣的相亲细节，记得回看这一集节目喔！（2022年3月18日EP.1）

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