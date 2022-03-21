《偶然成为社长2》为了让李光洙要多打工半天！车太铉还跟李善彬确认他的约会行程 XD

17日《偶然成为社长2》播出的第5集，这一集真的满满笑点！

大家正在准备午餐食材时，车太铉突然叫了李光洙：「光洙啊～有个不好的消息！我们明天呢...要去光州进货，如果我们两个都走了，这里会没有人顾。我已经问过你的经纪人了，他说你明天没有行程。」车太铉表示只要多留一个上午，还说李光洙可以多上一次电视 XD



而李光洙问金宇彬：「你呢？你明天有行程吗？」金宇彬提到要去试装，李光洙质问：「你有要去试装的证据吗？」这时...车太铉又说：「我担心你可能有别的约会行程，所以我都问清楚了，她说没有。」李光洙也慌张，甚至转移话题：「不是说有新人要来吗？」两位社长也一搭一唱，要李光洙好好交接，如果能独当一面的话，等到第三季可能就成为社长了！



午餐营业时，因为鱼板还没有熟，赵寅成就叫李光洙先去对面买回来，结果...帮忙跑腿还要记在自己的账上（笑）！卖鱼板的姨母，拿了刚做好的鲷鱼烧请李光洙吃，吃个鲷鱼烧竟然还可以被红豆烫到手，真的是被综艺之神眷顾～



之后，李光洙跟金宇彬说姨母请他吃鲷鱼烧，金宇彬也问怎么没有分给他。赵寅成走了过来好奇他们在聊什么，金宇彬：「没事...还是别说了，我对光洙哥再次失望...」结果李光洙打了金宇彬的脸：「还没清醒吗？你看起来很爽喔！想到等等就要回家躺著，很爽吧？」



下集预告中，金宇彬因为还有行程要先回去，下一组兼职生洪贤姬、李银炯也被规模吓到：「这次竟然在这么大的地方？」她们一抵达社长就要去光州进货，改由李光洙、林周焕顺练新人，两人超级严格啊！



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