《社內相親》收視10%達成，安孝燮＆金世正將一起翻唱OST！4名主演還有立下突破15％的收視公約

由安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅主演的《社內相親》，輕鬆搞笑又讓人心動的劇情，獲得許多觀眾的喜愛，收視更一路呈現上升曲線。

日前，安孝燮、金世正出演電台《崔華靜的Power Time》時，曾立下如果收視破10%的話，兩人將一起翻唱OST（目前已經10.1％）。而4名主演也有立下收視破15%的公約，那天...應該快到來了吧 XD



出演《습터뷰》時，被問到收視公約，金世正表示：「首先我希望的收視率是...15％，夢想就是要做大一點。如果超過15％的話，我們大家一起唱《花路》啊？」安孝燮、金旻奎、薛仁雅也馬上答應。



4名主演是真的都很會唱歌，愛豆出身的金世正不用多說，擁有吞CD的演唱實力。而安孝燮曾是 JYP 練習生，會唱歌也會跳舞，曾和李聖經一起合唱履行收視公約。

金旻奎曾經出演過《看見你的聲音4》，因為有著帥氣的外貌直接被認定為「不會唱歌」、「一定是音痴」，結果一開口是渾厚甜死人的歌聲，令現場的人都瞬間融化，還被譽為「史上最強詐欺犯」，影片目前點擊率也突破2000萬。

而薛仁雅在成為演員之前，曾當過3年9個月偶像練習生，因此累積超強的唱歌、跳舞功力，偶爾也會透過 IG 分享唱歌影片。

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