《社内相亲》收视10%达成，安孝燮＆金世正将一起翻唱OST！4名主演还有立下突破15％的收视公约

由安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅主演的《社内相亲》，轻松搞笑又让人心动的剧情，获得许多观众的喜爱，收视更一路呈现上升曲线。

日前，安孝燮、金世正出演电台《崔华静的Power Time》时，曾立下如果收视破10%的话，两人将一起翻唱OST（目前已经10.1％）。而4名主演也有立下收视破15%的公约，那天...应该快到来了吧 XD



出演《습터뷰》时，被问到收视公约，金世正表示：「首先我希望的收视率是...15％，梦想就是要做大一点。如果超过15％的话，我们大家一起唱《花路》啊？」安孝燮、金旻奎、薛仁雅也马上答应。



4名主演是真的都很会唱歌，爱豆出身的金世正不用多说，拥有吞CD的演唱实力。而安孝燮曾是 JYP 练习生，会唱歌也会跳舞，曾和李圣经一起合唱履行收视公约。

金旻奎曾经出演过《看见你的声音4》，因为有著帅气的外貌直接被认定为「不会唱歌」、「一定是音痴」，结果一开口是浑厚甜死人的歌声，令现场的人都瞬间融化，还被誉为「史上最强诈欺犯」，影片目前点击率也突破2000万。

而薛仁雅在成为演员之前，曾当过3年9个月偶像练习生，因此累积超强的唱歌、跳舞功力，偶尔也会透过 IG 分享唱歌影片。

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