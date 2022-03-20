金世正冷到抱著他人取暖，安孝燮霸氣伸手：請拿一件外套來！還親自為「女友」披上

不僅《社內相親》劇裡的安孝燮、金世正的感情線讓人看得無法自拔，他倆在戲外的互動也能讓觀眾們腦補出一場大戲。

《社內相親》是部霸道總裁劇，故事由女主角替白富美閨蜜去相親，誰知相親對象竟然是自己的BOSS開始，經典的「霸道總裁愛上我」，劇情又土又甜，看得根本停不下來。 安孝燮和金世正這對新熒幕CP代入感超強，收視率一下子就突破了10%。

戲裡衝突不斷，又經常撒糖的安孝燮和金世正在戲外也很甜。 劇組前兩日公開了5分多鍾的片場幕後花絮，被觀眾們捕捉到了「糖料」。 兩人當時拍攝的是出席公司創立紀念儀式的戲份，安孝燮穿著西服，金世正則穿著深V晚禮服。 從周圍工作人員都穿著厚外套來看，可見片場溫度不高。金世正衣著單薄，僅以一件針織衫禦寒，冷得她抱著女性工作人員取暖。 站在一旁的安孝燮就對工作人員說：「請拿一件厚外套過來」，之後親手接過衣服，輕輕地披在了金世正的身上。 金世正調皮地說了一句：「那我就不拒絕了。」



這根本就是會發生在浪漫韓劇裡的橋段啊，安孝燮是把劇情搬到了現實里吧。 看到相關影片的觀眾們紛紛留言表示：「太心動了」、'要不你倆原地交往吧'、「不行了，他倆太甜了」等。

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