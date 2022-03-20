金世正冷到抱著他人取暖，安孝燮霸气伸手：请拿一件外套来！还亲自为「女友」披上

不仅《社内相亲》剧里的安孝燮、金世正的感情线让人看得无法自拔，他俩在戏外的互动也能让观众们脑补出一场大戏。

《社内相亲》是部霸道总裁剧，故事由女主角替白富美闺蜜去相亲，谁知相亲对象竟然是自己的BOSS开始，经典的「霸道总裁爱上我」，剧情又土又甜，看得根本停不下来。 安孝燮和金世正这对新荧幕CP代入感超强，收视率一下子就突破了10%。

戏里冲突不断，又经常撒糖的安孝燮和金世正在戏外也很甜。 剧组前两日公开了5分多钟的片场幕后花絮，被观众们捕捉到了「糖料」。 两人当时拍摄的是出席公司创立纪念仪式的戏份，安孝燮穿著西服，金世正则穿著深V晚礼服。 从周围工作人员都穿著厚外套来看，可见片场温度不高。金世正衣著单薄，仅以一件针织衫御寒，冷得她抱著女性工作人员取暖。 站在一旁的安孝燮就对工作人员说：「请拿一件厚外套过来」，之后亲手接过衣服，轻轻地披在了金世正的身上。 金世正调皮地说了一句：「那我就不拒绝了。」



这根本就是会发生在浪漫韩剧里的桥段啊，安孝燮是把剧情搬到了现实里吧。 看到相关影片的观众们纷纷留言表示：「太心动了」、'要不你俩原地交往吧'、「不行了，他俩太甜了」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻