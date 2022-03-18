這嘉賓太強！《劉QUIZ》下週請來尹汝貞聊天，瀟灑幽默發言：「我不關心《柏青哥》投資多少，重要的是給我多少錢」

《劉QUIZ ON THE BLOCK》本周節目的結尾公開了下周嘉賓，其中奧斯卡最佳女配角尹汝貞的出現引起大量期待！

下周節目請來了各個領域中代表最高峰的icon人物，除了吃播的icon「嘴短的太陽」、職業選手出身的電視藝人「2的icon」洪榛浩之外，最令人驚喜的就是以74歲高齡摘下奧斯卡金像獎最佳女配角榮譽、「破格的icon」尹汝貞。



尹汝貞主演的新片《柏青哥》本月底即將在Apple TV+全球上線，尹汝貞非常爽快地一開場就說：「我是來宣傳的。 」劉在錫說這部劇是投資超過一千億韓元的巨制，尹汝貞：「我對別人的錢不感興趣，重要的是給我多少。 」讓劉在錫和曹世鎬笑翻：「真的是名言！」



尹汝貞說自己和劇中女主角「善慈」有共同點：「都有必須要活下去的......」曹世鎬及時補充說：「意志。 」讓尹汝貞露出感激的表情。 曹世鎬順勢問：「如果有女兒的話願意讓她嫁給我嗎？ 」尹汝貞：「我很討厭這種耶，明明沒有女兒為什麼要假設？ 」



尹汝貞說前天剛剛見過姜棟元，劉在錫感歎大家都很少有機會見他，尹汝貞：「去片場都能看到，他就淋著雨倒在地上。 」



除了輕鬆的話題，尹汝貞也聊到自己有段時間一拍戲就像患病一樣痛苦;還選出自己演戲57年來認為最經典的一句台詞，就是金秀賢（音）作家寫的這一句：「沒有人可以隨便對待另一個人，沒有任何人有這個權力。 那是犯罪。 」說罷哽咽，讓人十分觸動。



既有歡笑又有感性的一面，讓人對下週三的《劉QUIZ》也充滿期待：



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞