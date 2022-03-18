還沒大紅就飄了？出道4個月的男歌手把粉絲禮物轉贈女友人，引爆大批粉絲不滿！

本命把你送的禮物轉送給他人，你會是怎樣的心情呢？

因為《明日是國民歌手》這檔綜藝節目而剛剛小有名氣的歌手李所羅門被網友點名吐槽，一位自稱是李所羅門的粉絲的網民在網路上發文稱：「為了讓剛出道4個月的歌手能成為時尚達人，粉絲們送了很多衣服給他。但是這些禮物都被穿在了他女友（疑似）身上，甚至還在SNS上發照片，粉絲們感覺被騙了。」



網友爆料，因為是第一次送給李所羅門的正式禮物，粉絲們眾籌了2600萬（韓幣）的禮物，送出的東西也都是粉絲們一件一件精心準備的，卻被對方當成普通物品轉送給他人，大家如何能不生氣。有粉絲私信李所羅門和當事女生，但卻未得到任何答覆。



不過，李所羅門於前兩日通過個人IG做出回應，稱：「這份職業是不管你如何疲憊也不能輕易吐露心聲的，因此事情無論大小都要若無其事地忍下去。在這種情況下，疑問接連不斷，職責和苦難日益增加，我變得啞口無言。一句話很重，一個字很珍貴，經過深思熟慮，這麼晚才來道歉。我是有很多不足的人，從未完美過，而世上也沒有完美的人。雖然我的生活中會留下傷痛，但我不想埋怨任何人。 再次向因我受傷的所有人和一起度過艱難時間的人表示深深的歉意和慰問，對不起，謝謝你們。我愛你們」。言語間並未提到禮物是否確實轉送給他人。

而經紀公司則直接否認：「已經向本人確認過，他並沒有把粉絲們送給他的珍貴禮物轉送給他人，希望那些無理的推測、誤會、謾罵譴責不要再擴散。」

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