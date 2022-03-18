这嘉宾太强！《刘QUIZ》下周请来尹汝贞聊天，潇洒幽默发言：「我不关心《柏青哥》投资多少，重要的是给我多少钱」

《刘QUIZ ON THE BLOCK》本周节目的结尾公开了下周嘉宾，其中奥斯卡最佳女配角尹汝贞的出现引起大量期待！

下周节目请来了各个领域中代表最高峰的icon人物，除了吃播的icon「嘴短的太阳」、职业选手出身的电视艺人「2的icon」洪榛浩之外，最令人惊喜的就是以74岁高龄摘下奥斯卡金像奖最佳女配角荣誉、「破格的icon」尹汝贞。



尹汝贞主演的新片《柏青哥》本月底即将在Apple TV+全球上线，尹汝贞非常爽快地一开场就说：「我是来宣传的。 」刘在锡说这部剧是投资超过一千亿韩元的巨制，尹汝贞：「我对别人的钱不感兴趣，重要的是给我多少。 」让刘在锡和曹世镐笑翻：「真的是名言！」



尹汝贞说自己和剧中女主角「善慈」有共同点：「都有必须要活下去的......」曹世镐及时补充说：「意志。 」让尹汝贞露出感激的表情。 曹世镐顺势问：「如果有女儿的话愿意让她嫁给我吗？ 」尹汝贞：「我很讨厌这种耶，明明没有女儿为什么要假设？ 」



尹汝贞说前天刚刚见过姜栋元，刘在锡感叹大家都很少有机会见他，尹汝贞：「去片场都能看到，他就淋著雨倒在地上。 」



除了轻松的话题，尹汝贞也聊到自己有段时间一拍戏就像患病一样痛苦;还选出自己演戏57年来认为最经典的一句台词，就是金秀贤（音）作家写的这一句：「没有人可以随便对待另一个人，没有任何人有这个权力。 那是犯罪。 」说罢哽咽，让人十分触动。



既有欢笑又有感性的一面，让人对下周三的《刘QUIZ》也充满期待：



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