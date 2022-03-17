D.O.都暻秀身為「趙寅成Family」卻沒有出演《偶然成為社長2》，背後原因讓人不得不認同！

最近《偶然成為社長2》正在熱播，「趙寅成Family」幾乎全員到齊獨缺忙內D.O.，其實他也很想和大家一起留下美好回憶，但顧全到大局最終還是選擇了放棄這次機會。

「趙寅成Family」是韓國娛樂圈知名的好友團體，車太鉉、金宇彬、李光洙、林周煥、宋仲基、金基邦都在其中，D.O.也在2014年和趙寅成合作《沒關係，是愛情啊》之後順勢加入。



最近《偶然成為社長2》開播，除了第一季的趙寅成和車太鉉之外，金宇彬、李光洙和林周煥也成為固定工讀生，而經常被金宇彬cue到的D.O.卻不見蹤影。D.O.去年1月退伍後接連拍攝了兩部電影《The Moon》和韓版《不能說的秘密》，因為拍攝週期比電視劇長、上映時間又未確定，很多粉絲都希望通過綜藝節目早一點看到他。

其實D.O.有接到《偶然成為社長2》的出演邀約、也確實很想加入，但不巧的是綜藝錄製時間和電影拍攝檔期的最後關頭剛好重疊：《不能說的秘密》今年1月21日殺青，《偶然成為社長2》的錄製時間則剛好是那之前一周的三天兩夜。



D.O.和電影製作方都曾嘗試調整時間，但因為是最後的棚拍階段，攝影棚租借檔期和工作人員的日程都很難移動。 唯一的方法就是乾脆中斷拍攝去錄節目，但這樣一來大家就只能空等3天。 普通商業電影停拍一天就會給劇組造成3千到5千韓元的損失，大製作電影損失更可能高達1億。

D.O.認為不能因為自己讓電影和工作人員蒙受損失，所以帶著遺憾的心情拒絕了《社長》的錄製邀約。 不過雖然錯過了這個綜藝，好消息是下半年就能在影視作品中和他見面：預計下半年播出的KBS 2TV電視劇《真劍勝負》將在4月開拍，退伍後拍攝的電影之一也有望在其後上映，還有目前尚未公開的下半年Project。



就一起期待他作為演員的新作品吧！❤



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