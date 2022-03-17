D.O.都暻秀身为「赵寅成Family」却没有出演《偶然成为社长2》，背后原因让人不得不认同！

D.O.都暻秀身为「赵寅成Family」却没有出演《偶然成为社长2》，背后原因让人不得不认同！

明星   2022年3月17日   星期四16:19   Sani  

（封面图源：FB@weareoneEXO，《偶然成为社长2》官方海报）

最近《偶然成为社长2》正在热播，「赵寅成Family」几乎全员到齐独缺忙内D.O.，其实他也很想和大家一起留下美好回忆，但顾全到大局最终还是选择了放弃这次机会。

「赵寅成Family」是韩国娱乐圈知名的好友团体，车太铉、金宇彬、李光洙、林周焕、宋仲基、金基邦都在其中，D.O.也在2014年和赵寅成合作《没关系，是爱情啊》之后顺势加入。

最近《偶然成为社长2》开播，除了第一季的赵寅成和车太铉之外，金宇彬、李光洙和林周焕也成为固定工读生，而经常被金宇彬cue到的D.O.却不见踪影。D.O.去年1月退伍后接连拍摄了两部电影《The Moon》和韩版《不能说的秘密》，因为拍摄周期比电视剧长、上映时间又未确定，很多粉丝都希望通过综艺节目早一点看到他。

其实D.O.有接到《偶然成为社长2》的出演邀约、也确实很想加入，但不巧的是综艺录制时间和电影拍摄档期的最后关头刚好重叠：《不能说的秘密》今年1月21日杀青，《偶然成为社长2》的录制时间则刚好是那之前一周的三天两夜。
（图源：쏠레어파트너스, ㈜하이그라운드《不能说的秘密》剧照）

D.O.和电影制作方都曾尝试调整时间，但因为是最后的棚拍阶段，摄影棚租借档期和工作人员的日程都很难移动。 唯一的方法就是干脆中断拍摄去录节目，但这样一来大家就只能空等3天。 普通商业电影停拍一天就会给剧组造成3千到5千韩元的损失，大制作电影损失更可能高达1亿。

D.O.认为不能因为自己让电影和工作人员蒙受损失，所以带著遗憾的心情拒绝了《社长》的录制邀约。 不过虽然错过了这个综艺，好消息是下半年就能在影视作品中和他见面：预计下半年播出的KBS 2TV电视剧《真剑胜负》将在4月开拍，退伍后拍摄的电影之一也有望在其后上映，还有目前尚未公开的下半年Project。
（图源：CJ ENM《The Moon》剧照）

就一起期待他作为演员的新作品吧！❤
（图源：FB@weareoneEXO）

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