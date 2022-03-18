还没大红就飘了？出道4个月的男歌手把粉丝礼物转赠女友人，引爆大批粉丝不满！

本命把你送的礼物转送给他人，你会是怎样的心情呢？

因为《明日是国民歌手》这档综艺节目而刚刚小有名气的歌手李所罗门被网友点名吐槽，一位自称是李所罗门的粉丝的网民在网路上发文称：「为了让刚出道4个月的歌手能成为时尚达人，粉丝们送了很多衣服给他。但是这些礼物都被穿在了他女友（疑似）身上，甚至还在SNS上发照片，粉丝们感觉被骗了。」



网友爆料，因为是第一次送给李所罗门的正式礼物，粉丝们众筹了2600万（韩币）的礼物，送出的东西也都是粉丝们一件一件精心准备的，却被对方当成普通物品转送给他人，大家如何能不生气。有粉丝私信李所罗门和当事女生，但却未得到任何答覆。



不过，李所罗门於前两日通过个人IG做出回应，称：「这份职业是不管你如何疲惫也不能轻易吐露心声的，因此事情无论大小都要若无其事地忍下去。在这种情况下，疑问接连不断，职责和苦难日益增加，我变得哑口无言。一句话很重，一个字很珍贵，经过深思熟虑，这么晚才来道歉。我是有很多不足的人，从未完美过，而世上也没有完美的人。虽然我的生活中会留下伤痛，但我不想埋怨任何人。 再次向因我受伤的所有人和一起度过艰难时间的人表示深深的歉意和慰问，对不起，谢谢你们。我爱你们」。言语间并未提到礼物是否确实转送给他人。

而经纪公司则直接否认：「已经向本人确认过，他并没有把粉丝们送给他的珍贵礼物转送给他人，希望那些无理的推测、误会、谩骂谴责不要再扩散。」

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