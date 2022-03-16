大吵闹得粉丝们全都知道了！SJ利特&金希澈吵到差点团队解散，舞台上都能看出两人有嫌隙XD

Super Junior的哥哥们完全不把粉丝当外人，吵架都要吵得粉丝们皆知才可。

Super Junior当年出道就以成员最多而闻名，人多自然矛盾也多，别看他们安安稳稳地度过了17年，但其中也暗藏了多次危机，有一次甚至濒临解散，原因就是队长利特和金希澈闹矛盾大吵架。

日前利特、神童、银赫、东海、始源等做客《脱掉鞋子恢单4Men》节目，并提到了此事。 队长爆料某次和金希澈吵架吵到团队差点散伙。 两人虽然是同龄人，但性格迥异，某次竟然在仁川演出图中闹矛盾。 忍受金希澈脾气快10年的利特一直想要找机会「压制」对方，因此利特在仁川演出时忍无可忍全面大爆发，「马上就要上台了，我推了推金希澈，说忍了他10年了，因为担心会动起手来，於是我就出去了。」 一旁的成员还解释道：「就看见两人一直走来走去，谁都没动手，连打都没打一下。」 吐槽他俩只是做做样子而已。



台下闹矛盾，台上还得表演。 不过按照原来的表演，利特和金希澈有背靠背互动的动作，但因为刚吵完架，这个动作就变成了两人隔开一段距离，背对而站。 后来演出影片在网路上传播开来，就有不少粉丝猜测队长和金希澈闹矛盾了，连队内气氛融洽的表面功夫都不愿意做了。怎么说呢，有种幼稚园小朋友吵架「哼，我不跟你玩了」的既视感。



欧巴们已经很久不出专辑了，但作为老粉来说哪怕是看到他们同框上综艺都觉得很欣慰，经历了那么多风风雨雨，吵架都吵不散，反而感情越来越深，希望欧巴们继续一起扶持著走下去。



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