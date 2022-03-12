13年前的今天，Super Junior紅遍亞洲的《Sorry, Sorry》發行了

2009年3月12日，Super Junior發行了第三張正規專輯《Sorry, Sorry》，主打歌〈Sorry, Sorry〉以琅琅上口且洗腦的旋律、容易學習的重點舞蹈「搓手舞」席捲全亞洲，甚至讓全世界認識了Super Junior……以下就帶大家回顧《Sorry, Sorry》創下的紀錄以及衍生出來的趣聞吧！

音樂排行榜獎項

〈Sorry, Sorry〉拿下《M! Countdown》2冠，《Music Bank》5冠，《人氣歌謠》3冠，總共10冠；後續曲〈It's You〉拿下《Music Bank》與《人氣歌謠》各1冠。讓Super Junior出道以來第一次拿到《Music Bank》冠軍的就是〈Sorry, Sorry〉。

大型頒獎典禮

當年Super Junior拿下亞洲音樂節（Asia Song Festival）亞洲最佳組合、Mnet亞洲音樂大獎（MAMA）CGV人氣賞等三個人氣獎項、金唱片本賞與大賞、Melon音樂獎（MMA）TOP 10。

其他記錄

自2009年《Sorry, Sorry》開始，Super Junior的專輯連續4年拿下韓國唱片銷售冠軍，並連續4年拿下金唱片本賞。

自2009年開始有「霸榜」台灣KKBOX日韓風雲榜專輯週榜的紀錄，《Sorry, Sorry》佔了38週冠軍；中斷之後隔年以《BONAMANA》、《Mr. Simple》、《Sexy, Free & Single'》佔121週冠軍；後來再以《Play》、《REPLAY》、《Time_Slip》、《TIMELESS》、《The Renaissance》佔209週冠軍，不過中斷於自家小分隊D&E手裡（如果小分隊還算在內，那麼到2月首週為止應是223週，目前霸榜者是太妍《INVU》）。



2021年Melon所評選的‎K-POP百大名曲，Super Junior排名最高的就是〈Sorry, Sorry〉，第12名。



〈Sorry, Sorry〉是讓Super Junior爆紅海外的歌，但可能不是最受歡迎的歌

Super Junior早在2006年就以〈U〉紅遍韓國，〈Sorry, Sorry〉則讓他們風靡亞洲甚至讓全世界看見，然而這絕對不是Super Junior的巔峰，後來的〈BONAMANA〉與〈Mr. Simple〉都不斷突破韓國國內音源排行紀錄，專輯銷售量也是。

Super Junior〈Sorry, Sorry〉MV是Super Junior第三首在YouTube破億的歌曲，自2009年起花了9年半。Super Junior第一首破億的歌曲是〈Mr. Simple〉，花了4年3個月（2011~2015），去年7月已破2億，第二首是〈Bonamana〉花了8年1個月（2010~2018）。



一開始沒有幾個成員喜歡〈Sorry, Sorry〉

據說利特、希澈與藝聲最不喜歡。不過在去年《傳說中的舞台檔案K》節目上，利特說反應兩極，現場五人就利特與神童不喜歡，東海、始源和銀赫很喜歡。神童解釋，當時許多團體都出了類似的洗腦歌曲，「我們也要這麼做嗎？」



《Sorry, Sorry》是最後一張13個成員參與的專輯

起範當年便沒有參與專輯錄製，只出現在專輯封面和MV裡，而韓庚當年底退團。

Super Junior宿舍還掛著《Sorry, Sorry》相片

不過，根據去年《我家的熊孩子》、《全知干預視角》節目畫面，以及Super Junior開箱十輯影片，宿舍客廳牆面還掛著《Sorry, Sorry》相片，掛在另一邊與其對稱的是宿舍主人圭賢的各種獨照。



可能會是希澈的輓歌

上禮拜播出的《我家的熊孩子》，希澈和其他熊孩子哥哥們討論自己葬禮的輓歌要用自己的代表曲，哥哥們直覺就是〈Sorry, Sorry〉，希澈直接跳起來。



以上若E.L.F.有要補充的，可以留言一起討論唷！另外也絕對要推薦所有讀者們Super Junior最新歌曲〈Callin'〉：



*此篇文靈感來源於theqoo今晨貼文，有興趣的讀者也可以前往收看原PO所整理的〈Sorry, Sorry〉歷年舞台！

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