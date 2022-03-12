13年前的今天，Super Junior红遍亚洲的《Sorry, Sorry》发行了

2009年3月12日，Super Junior发行了第三张正规专辑《Sorry, Sorry》，主打歌〈Sorry, Sorry〉以琅琅上口且洗脑的旋律、容易学习的重点舞蹈「搓手舞」席卷全亚洲，甚至让全世界认识了Super Junior……以下就带大家回顾《Sorry, Sorry》创下的纪录以及衍生出来的趣闻吧！

音乐排行榜奖项

〈Sorry, Sorry〉拿下《M! Countdown》2冠，《Music Bank》5冠，《人气歌谣》3冠，总共10冠；后续曲〈It's You〉拿下《Music Bank》与《人气歌谣》各1冠。让Super Junior出道以来第一次拿到《Music Bank》冠军的就是〈Sorry, Sorry〉。

大型颁奖典礼

当年Super Junior拿下亚洲音乐节（Asia Song Festival）亚洲最佳组合、Mnet亚洲音乐大奖（MAMA）CGV人气赏等三个人气奖项、金唱片本赏与大赏、Melon音乐奖（MMA）TOP 10。

其他记录

自2009年《Sorry, Sorry》开始，Super Junior的专辑连续4年拿下韩国唱片销售冠军，并连续4年拿下金唱片本赏。

自2009年开始有「霸榜」台湾KKBOX日韩风云榜专辑周榜的纪录，《Sorry, Sorry》占了38周冠军；中断之后隔年以《BONAMANA》、《Mr. Simple》、《Sexy, Free & Single'》占121周冠军；后来再以《Play》、《REPLAY》、《Time_Slip》、《TIMELESS》、《The Renaissance》占209周冠军，不过中断於自家小分队D&E手里（如果小分队还算在内，那么到2月首周为止应是223周，目前霸榜者是太妍《INVU》）。



2021年Melon所评选的‎K-POP百大名曲，Super Junior排名最高的就是〈Sorry, Sorry〉，第12名。



〈Sorry, Sorry〉是让Super Junior爆红海外的歌，但可能不是最受欢迎的歌

Super Junior早在2006年就以〈U〉红遍韩国，〈Sorry, Sorry〉则让他们风靡亚洲甚至让全世界看见，然而这绝对不是Super Junior的巅峰，后来的〈BONAMANA〉与〈Mr. Simple〉都不断突破韩国国内音源排行纪录，专辑销售量也是。

Super Junior〈Sorry, Sorry〉MV是Super Junior第三首在YouTube破亿的歌曲，自2009年起花了9年半。Super Junior第一首破亿的歌曲是〈Mr. Simple〉，花了4年3个月（2011~2015），去年7月已破2亿，第二首是〈Bonamana〉花了8年1个月（2010~2018）。



一开始没有几个成员喜欢〈Sorry, Sorry〉

据说利特、希澈与艺声最不喜欢。不过在去年《传说中的舞台档案K》节目上，利特说反应两极，现场五人就利特与神童不喜欢，东海、始源和银赫很喜欢。神童解释，当时许多团体都出了类似的洗脑歌曲，「我们也要这么做吗？」



《Sorry, Sorry》是最后一张13个成员参与的专辑

起范当年便没有参与专辑录制，只出现在专辑封面和MV里，而韩庚当年底退团。

Super Junior宿舍还挂著《Sorry, Sorry》相片

不过，根据去年《我家的熊孩子》、《全知干预视角》节目画面，以及Super Junior开箱十辑影片，宿舍客厅墙面还挂著《Sorry, Sorry》相片，挂在另一边与其对称的是宿舍主人圭贤的各种独照。



可能会是希澈的挽歌

上礼拜播出的《我家的熊孩子》，希澈和其他熊孩子哥哥们讨论自己葬礼的挽歌要用自己的代表曲，哥哥们直觉就是〈Sorry, Sorry〉，希澈直接跳起来。



以上若E.L.F.有要补充的，可以留言一起讨论唷！另外也绝对要推荐所有读者们Super Junior最新歌曲〈Callin'〉：



*此篇文灵感来源於theqoo今晨贴文，有兴趣的读者也可以前往收看原PO所整理的〈Sorry, Sorry〉历年舞台！

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