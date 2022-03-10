BL劇《語意錯誤》今結局，男主角朴栖含同日入伍：「以宰英的身分生活很幸福，會以更帥氣模樣回歸」

如果《語意錯誤》有第2季，要先等朴栖含退伍ㅠㅠ

近期相當熱門的BL劇《語意錯誤》今（10）日下午將迎來第8集結局，而飾演男主角「張宰英」的朴栖含也已在今日入伍。

朴栖含從今起進入新兵訓練所進行基礎軍事訓練，將作為社會服務要員代替服役（即替代役），他於個人IG發文與劇組、劇迷及粉絲道別：

「大家好，我是朴栖含！無論用什麼話語都很難表達這份感激之情，讓我成為宰英的導演！在寒冷的天氣裡辛苦的全體製作組與工作人員們，真心感謝你們全心全意打造出了張宰英，辛苦了！還有得在短時間內培養默契而特別辛苦的演員們、填滿了了張宰英這個人的宰燦，非常感謝。」

「雖然我先表達了感謝，但希望大家能喜歡最後的第8集，並繼續為我們加油！真心感謝一直以來喜愛Semantic錯誤的所有人，感謝一直站在我這邊的女兒兒子們（指粉絲）！真心感謝這段時間以來喜愛《語意錯誤》的所有人，能以宰英的身分生活，我感到很幸福，剩下的時間我會更加努力，以更帥氣的模樣回歸的！真心的感謝再感謝！」

與他搭檔的另一位男主角「秋尚宇」朴宰燦在底下留言：「哥，不用說你也知道吧？」被他設定為置頂發言。



朴栖含雖先行入伍，但劇迷及粉絲們可別忘了今日下午將播出《語意錯誤》最後一集第8集，昨日的第7集已引來相當多討論，「據說」第8集吻戲會吻好吻滿，各位可別錯過了！



另外，有不少劇迷早已敲了不少次碗要求第2季，導演昨日已回應，並透露了想拍的內容‎。如果真有第2季，大家可能要先等待朴栖含退伍了。

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