BL剧《语意错误》今结局，男主角朴栖含同日入伍：「以宰英的身分生活很幸福，会以更帅气模样回归」

如果《语意错误》有第2季，要先等朴栖含退伍ㅠㅠ

近期相当热门的BL剧《语意错误》今（10）日下午将迎来第8集结局，而饰演男主角「张宰英」的朴栖含也已在今日入伍。

朴栖含从今起进入新兵训练所进行基础军事训练，将作为社会服务要员代替服役（即替代役），他於个人IG发文与剧组、剧迷及粉丝道别：

「大家好，我是朴栖含！无论用什么话语都很难表达这份感激之情，让我成为宰英的导演！在寒冷的天气里辛苦的全体制作组与工作人员们，真心感谢你们全心全意打造出了张宰英，辛苦了！还有得在短时间内培养默契而特别辛苦的演员们、填满了了张宰英这个人的宰灿，非常感谢。」

「虽然我先表达了感谢，但希望大家能喜欢最后的第8集，并继续为我们加油！真心感谢一直以来喜爱Semantic错误的所有人，感谢一直站在我这边的女儿儿子们（指粉丝）！真心感谢这段时间以来喜爱《语意错误》的所有人，能以宰英的身分生活，我感到很幸福，剩下的时间我会更加努力，以更帅气的模样回归的！真心的感谢再感谢！」

与他搭档的另一位男主角「秋尚宇」朴宰灿在底下留言：「哥，不用说你也知道吧？」被他设定为置顶发言。



朴栖含虽先行入伍，但剧迷及粉丝们可别忘了今日下午将播出《语意错误》最后一集第8集，昨日的第7集已引来相当多讨论，「据说」第8集吻戏会吻好吻满，各位可别错过了！



另外，有不少剧迷早已敲了不少次碗要求第2季，导演昨日已回应，并透露了想拍的内容‎。如果真有第2季，大家可能要先等待朴栖含退伍了。

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