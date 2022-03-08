《社內相親》姜泰武＆申夏莉開始契約戀愛→面臨身份被發現危機！陳映書＆車成勳的助攻竟是蟑螂（EP.3）

（有雷）SBS新劇《社內相親》第3集全國收視為8.1%、首都圈收視為8.2%、最高瞬間為10.3%，再次刷身自身紀錄。

姜泰武（安孝燮 飾）被申夏莉（金世正 飾）撞到嘴脣，接著又撞到頭部，於是他以這個爲藉口拿到了戀愛契約。面對姜泰武「不容許失誤」的壓迫，申夏莉努力背誦他的簡歷，努力成爲「假戀人」申金熙。



在公司中，申夏莉負責單戀男李民宇（宋元錫 飾）作爲主廚參與公司的企劃案。由於她對李民宇非常了解，更能順常地講出各種產品，上司也請她上台報告，更用眼鏡、口罩遮住臉，避免被社長姜泰武發現。順利通過企劃案的申夏莉高興地去找了李珉宇，卻目睹他與女友在接吻，申夏莉因爲單戀的痛苦獨自大哭，姜泰武在電話另一頭偶然聽到後，表現出擔心的樣子。



終於迎來與爺爺（李德華 飾）見面的日子（爺爺一開始還握錯手 XD），申夏莉還說出姜泰武在下雨天取消行程去找她。 對此，姜泰武的表情迅速變得不好，對申夏莉說：「我們是合約關係，妳別以為可以弄假成真。」但幸好爺爺很喜歡申夏莉，還成為約會的丘比特。



兩人迫於爺爺的壓迫，參加了 MeloMance 的演唱會。演唱會門票是李民宇給的禮物，申夏莉回憶起7年的單戀，流下了眼淚，姜泰武也悄悄地遞上手帕。尾聲中，申夏莉在接電滑話時不小心被棒球打到眼睛，隔天眼角瘀青的申夏莉在電梯遇到了姜泰武，從瘀青就可以推測出申夏莉＝申金熙，太期待今晚的播出啦！



另外，陳映書（薛仁雅 飾）因為不想再繼續相親，決定從家裡搬出去自己生活，他的鄰居就是車成勳（金旻奎 飾）。兩人因為蟑螂見了面，還噴了兩瓶殺蟲劑 XD 車成勳也對陳映書說，因為她派人與社長相親的事很困擾，還是不要有私交比較好。



第4集先公開影片中，陳映書跟申夏莉說了車成勳住在他隔壁：「乾脆妳短時間先別來我家，或是裝作申金熙來我家。」她們對話中，申夏莉也提到社長雖然長得刁鑽，但是隱約很會照顧人，陳映書也好奇問：「妳投入假戀愛形影不離，就產生感情了嗎？」

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