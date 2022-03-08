《社内相亲》姜泰武＆申夏莉开始契约恋爱→面临身份被发现危机！陈映书＆车成勋的助攻竟是蟑螂（EP.3）

（有雷）SBS新剧《社内相亲》第3集全国收视为8.1%、首都圈收视为8.2%、最高瞬间为10.3%，再次刷身自身纪录。

姜泰武（安孝燮 饰）被申夏莉（金世正 饰）撞到嘴唇，接著又撞到头部，於是他以这个爲藉口拿到了恋爱契约。面对姜泰武「不容许失误」的压迫，申夏莉努力背诵他的简历，努力成爲「假恋人」申金熙。



在公司中，申夏莉负责单恋男李民宇（宋元锡 饰）作爲主厨参与公司的企划案。由於她对李民宇非常了解，更能顺常地讲出各种产品，上司也请她上台报告，更用眼镜、口罩遮住脸，避免被社长姜泰武发现。顺利通过企划案的申夏莉高兴地去找了李珉宇，却目睹他与女友在接吻，申夏莉因爲单恋的痛苦独自大哭，姜泰武在电话另一头偶然听到后，表现出担心的样子。



终於迎来与爷爷（李德华 饰）见面的日子（爷爷一开始还握错手 XD），申夏莉还说出姜泰武在下雨天取消行程去找她。 对此，姜泰武的表情迅速变得不好，对申夏莉说：「我们是合约关系，你别以为可以弄假成真。」但幸好爷爷很喜欢申夏莉，还成为约会的丘比特。



两人迫於爷爷的压迫，参加了 MeloMance 的演唱会。演唱会门票是李民宇给的礼物，申夏莉回忆起7年的单恋，流下了眼泪，姜泰武也悄悄地递上手帕。尾声中，申夏莉在接电滑话时不小心被棒球打到眼睛，隔天眼角瘀青的申夏莉在电梯遇到了姜泰武，从瘀青就可以推测出申夏莉＝申金熙，太期待今晚的播出啦！



另外，陈映书（薛仁雅 饰）因为不想再继续相亲，决定从家里搬出去自己生活，他的邻居就是车成勋（金旻奎 饰）。两人因为蟑螂见了面，还喷了两瓶杀虫剂 XD 车成勋也对陈映书说，因为她派人与社长相亲的事很困扰，还是不要有私交比较好。



第4集先公开影片中，陈映书跟申夏莉说了车成勋住在他隔壁：「干脆你短时间先别来我家，或是装作申金熙来我家。」她们对话中，申夏莉也提到社长虽然长得刁钻，但是隐约很会照顾人，陈映书也好奇问：「你投入假恋爱形影不离，就产生感情了吗？」

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