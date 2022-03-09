鄭秀晶17歲時想和金材昱拍《我們結婚了》，27歲搭檔出演《瘋狂愛上你》真的穿上了婚紗！

女團f(x)出身的演員Krystal（鄭秀晶）這次終於夢想成真了。

最近鄭秀晶和金材昱搭檔了一部新劇，叫做《瘋狂愛上你》（Crazy Love），講述了刻薄的人氣補教老師和對他有復仇心理、假扮他未婚妻的秘書之間相愛相殺的羅曼史。金材昱在劇中飾演的是智商190的天才數學老師盧高鎮，他還很適合這種有些神經質的角色，帶入感很強，也非常符合他的氣質。而鄭秀晶飾演的是盧高鎮的秘書李信雅，和頂頭上司相比是完全不同的性格。不過隨著劇情的深入，會讓二人的境況出現驚人的反轉。



無論從顏值，還是身高、氣場來看，鄭秀晶和金材昱都很般配。 其實金材昱還是鄭秀晶年少時期的夢中情人，她曾經非常想要和金材昱拍攝明星真人秀《我們結婚了》。 本次《瘋狂愛上你》發佈會上，鄭秀晶就解釋了這件事情，表示：「是我17歲時候說的，當時f(x)有成員（宋茜和2PM的Nichkhun）在拍《我們結婚了》， 有被記者問過如果有機會想和誰一起拍，那個時候我還是未成年，還沒到結婚的年紀，只是覺得金材昱歐巴太帥了，最後就變成了'我想和金材昱拍《我結》，一開始我覺得好丟臉啊，沒想到一轉眼都過去10年了。」金材昱聽完之後也說道：「我記得還有影片留言，那個年紀經常會換理想型吧。 」



不管怎麼說，17歲就覺得金材昱歐巴很帥的鄭秀晶在27歲時終於如願以償和對方搭檔了，更是上演羅曼史，浪漫劇情肯定要比《我們結婚了》多更多吧。



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