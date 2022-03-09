郑秀晶17岁时想和金材昱拍《我们结婚了》，27岁搭档出演《疯狂爱上你》真的穿上了婚纱！

女团f(x)出身的演员Krystal（郑秀晶）这次终於梦想成真了。

最近郑秀晶和金材昱搭档了一部新剧，叫做《疯狂爱上你》（Crazy Love），讲述了刻薄的人气补教老师和对他有复仇心理、假扮他未婚妻的秘书之间相爱相杀的罗曼史。金材昱在剧中饰演的是智商190的天才数学老师卢高镇，他还很适合这种有些神经质的角色，带入感很强，也非常符合他的气质。而郑秀晶饰演的是卢高镇的秘书李信雅，和顶头上司相比是完全不同的性格。不过随著剧情的深入，会让二人的境况出现惊人的反转。



无论从颜值，还是身高、气场来看，郑秀晶和金材昱都很般配。 其实金材昱还是郑秀晶年少时期的梦中情人，她曾经非常想要和金材昱拍摄明星真人秀《我们结婚了》。 本次《疯狂爱上你》发布会上，郑秀晶就解释了这件事情，表示：「是我17岁时候说的，当时f(x)有成员（宋茜和2PM的Nichkhun）在拍《我们结婚了》， 有被记者问过如果有机会想和谁一起拍，那个时候我还是未成年，还没到结婚的年纪，只是觉得金材昱欧巴太帅了，最后就变成了'我想和金材昱拍《我结》，一开始我觉得好丢脸啊，没想到一转眼都过去10年了。」金材昱听完之后也说道：「我记得还有影片留言，那个年纪经常会换理想型吧。 」



不管怎么说，17岁就觉得金材昱欧巴很帅的郑秀晶在27岁时终於如愿以偿和对方搭档了，更是上演罗曼史，浪漫剧情肯定要比《我们结婚了》多更多吧。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻